İsrail'in Lübnan'a saldırılarında şehit sayısı 3 bin 783'e yükseldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejim ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı.Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 783'e yükseldi, 11 bin 699 kişi de yaralandı.Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 3 bin 756 kişinin öldüğünü bildirmişti.