İsrail’den Tahran’a Açık Mesaj: “Yeni Savaşın Biçimi Farklı Olacak”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail savunma çevrelerine yansıyan açıklamalarda, İran dosyasının Tel Aviv açısından kapanmadığı net biçimde ortaya kondu. İsrail Hava Kuvvetleri’nden üst düzey bir isim olan ve güvenlik gerekçesiyle yalnızca “Yarbay R.” olarak anılan yetkili, İran’a yönelik askeri stratejinin yeniden şekillendiğini belirtti.

Yetkiliye göre olası yeni bir savaş, önceki çatışma modellerinden farklı olarak daha geniş istihbarat koordinasyonu, uzun menzilli hava kapasitesi ve çok katmanlı operasyon planlarıyla yürütülecek. İsrail tarafı, özellikle İran’ın askeri altyapısı ve bölgesel nüfuz ağını kendi ulusal güvenliği açısından doğrudan tehdit olarak görmeyi sürdürüyor.

Açıklamada en dikkat çeken bölüm ise operasyonların devam edeceğine ilişkin vurguydu. Yarbay R., İran’ı vurmaya devam edeceklerini söylerken, bunun yalnızca askeri bir hazırlık mesajı değil, aynı zamanda caydırıcılık stratejisinin parçası olduğunu ifade etti.

İsrail basınında yer alan değerlendirmelere göre bu açıklama, bölgede ateşkes ve diplomatik temasların konuşulduğu bir dönemde Tel Aviv’in askeri seçeneği masadan kaldırmadığını gösteriyor. Özellikle Washington ile Tahran arasında yürütülen görüşmelerin İsrail’de tam bir güven yaratmadığı, bu nedenle savunma kurumlarının kendi senaryolarını hazırlamayı sürdürdüğü belirtiliyor.

Uzmanlar, bu tür açıklamaların yalnızca İran’a değil, bölgedeki diğer aktörlere de mesaj içerdiğini değerlendiriyor. Mevcut diplomatik sürecin kırılganlığı dikkate alındığında, İsrail’den gelen bu çıkışın önümüzdeki günlerde bölgesel tansiyonu yeniden yükseltebileceği yorumları yapılıyor.