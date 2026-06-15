Kudüs Gücü Komutanı Kaani'den müzakere açıklaması

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Tuğgeneral İsmail Kaani, yayımladığı yazılı mesajda, direniş cephesinin son dönemde elde ettiği başarılara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kaani’nin mesajında, “Bismillahirrahmanirrahim” ile başlanarak şu ifadelere yer verildiği aktarılıyor:

“İlahi imana dayanan direniş, bir kez daha Tahran devriminin meydanından mazlum milletlerin özgürlük meydanına kadar zafere ulaştı. Tebrikler İmam Hüseyin milletine İran’a ve kahraman bölgesel direnişe. Onlar, Muharrem’in arefesinde ‘Zillet bizden uzak" şiarının ne anlama geldiğini kanıtladılar ve gerçekten de kanın kılıca üstün geldiğini gösterdiler.”

Komutan’ın mesajında, direnişin başarısının arkasında yalnızca askeri güç değil, aynı zamanda derin bir inanç temeli olduğu vurgulanıyor. Bu bağlamda, Kaani’nin İmam Hüseyin’in (a.s) Kerbela mirasına yaptığı atıf, yaklaşan Muharrem ayının ruhuyla da örtüşen bir çerçeve olarak değerlendiriliyor.

Analistler, Kaani’nin bu mesajının, son günlerde İran ile ABD arasında imzalanan “İslamabad Mutabakatı” sonrasında direniş cephesinin moral üstünlüğünü pekiştirme amacı taşıdığını belirtiyor. Mesajda doğrudan ABD veya İsrail’den bahsedilmese de, “mazlum milletler” ve “zillet” kavramları üzerinden yapılan vurgunun, ABD-İsrail ekseninin bölgedeki politikalarına yönelik dolaylı bir eleştiri içerdiği gözlemleniyor.

Kudüs Gücü Komutanı’nın “kanın kılıca üstünlüğü” ifadesi, son iki yıldır devam eden çatışmalarda insani bedellerin yüksekliğine işaret etmesi bakımından da dikkat çekiyor. Bu söz, İran ve direniş ekseninin, askeri araçlardan ziyade fedakârlık ve inanç temelinde zafere ulaştığı şeklinde yorumlanıyor.

Mesajın, Şehit Kasım Süleymani’nin mirasını devralan Kaani’nin, direnişin ideolojik çerçevesini yeniden teyit ettiği bir bildiri olarak kayıtlara geçtiği ifade ediliyor.