Washington–Tahran Hattında Kritik Viraj: Mutabakat İmzaya Saatler Kala Hâlâ Pazarlık Masasında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington ile Tahran arasında aylardır süren temaslar, sonunda bir mutabakat metniyle sonuçlandı. Ancak görünen o ki süreç henüz tamamlanmış değil. Asia Times’ta yer alan kapsamlı analiz, tarafların kamuoyuna “anlaşmaya varıldı” mesajı vermesine rağmen, perde arkasında teknik ve siyasi başlıkların son ana kadar müzakere edildiğini ortaya koyuyor.

Haberde, görüşmelerin düz bir çizgide ilerlemediği; zaman zaman askıya alındığı, bazı maddelerde sert görüş ayrılıkları yaşandığı ve diplomatik kanalların birkaç kez kopma noktasına geldiği belirtiliyor. Özellikle yaptırımların kapsamı, uygulama takvimi ve denetim mekanizmaları gibi başlıkların, taraflar arasında en fazla tartışılan konular olduğu aktarılıyor.

Analize göre, cuma günü yapılması beklenen imza töreni sembolik bir dönüm noktası olsa da, anlaşmanın sahaya nasıl yansıyacağı asıl belirleyici unsur olacak. Washington cephesi anlaşmayı “kontrollü gerilim azaltma” adımı olarak sunarken, Tahran yönetimi ise ulusal çıkarlarının korunduğu bir çerçeveye vurgu yapıyor.

Diplomatik kaynaklar, son dakikaya kadar metin üzerinde teknik düzeltmeler yapılabileceğini ve bazı maddelerin yoruma açık bırakılmasının ileride yeni tartışmalara kapı aralayabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle imza töreni kadar, sonrasındaki uygulama süreci de yakından izlenecek.

Ortadoğu’da dengeleri doğrudan etkileme potansiyeline sahip bu mutabakatın kalıcı bir istikrar mı getireceği, yoksa geçici bir nefes alma alanı mı yaratacağı sorusu ise şimdiden uluslararası kamuoyunun gündeminde. Cuma günü atılacak imzalar, yalnızca iki ülke arasındaki ilişkilere değil, bölgesel güç dengesine de yeni bir yön verebilir.