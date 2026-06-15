ABD-İsrail ayrımına yeni boyut: Siyonist bakan "Gazze, Lübnan ve Suriye'den çekilmeyeceğiz" dedi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: El Cezire’nin aktardığına göre, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD ile İran arasında ateşkes anlaşmasının duyurulmasının ardından yaptığı açıklamada, işgal rejiminin net bir tutum sergilemekten kaçınırken fiilen anlaşmayı hedef aldığı gözlemleniyor. Katz’ın, “Ben ve Netanyahu açık bir politika belirledik: Ordu Lübnan, Suriye ve Gazze’deki güvenlik bölgelerinde kalacak” dediği aktarılıyor.

Bakan Katz’ın, “Tüm mevcut ve gelecekteki baskılara rağmen İsrail ordusunun Lübnan’dan çekilmesini reddediyoruz” ifadesini kullandığı belirtilirken, bu söylemin daha önce Pakistan Başbakanı Şerif tarafından duyurulan ve “Lübnan dahil tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak sonlandırıldığını” bildiren anlaşma metnine açık bir aykırılık teşkil ettiği vurgulanıyor.

Katz ayrıca, “Eğer İran, İsrail’in Lübnan’a düzenlediği saldırılar nedeniyle işgal altındaki topraklara saldırırsa, İsrail tüm gücüyle bu saldırılara karşılık verecektir” tehdidinde bulunduğu kaydediliyor. Bu tehdit, İran’ın daha önce ateşkes ihlallerine karşı “anlık yanıt” sinyali vermesiyle birlikte değerlendirildiğinde, taraflar arasında yeni bir çatışma turunun kapıda olduğu şeklinde yorumlanıyor.

İsrail’de iç cephe alarmı

Siyonist rejimin medya kuruluşunun duyurduğuna göre, Lübnan ve İran kaynaklı belirsizlik nedeniyle iç cephede olağanüstü halin 30 Haziran’a kadar uzatıldığı belirtiliyor. Bu karar, İsrail yönetiminin kendi açıklamalarıyla çelişkili bir tablo çizdiği şeklinde değerlendiriliyor. Zira bir yandan “çekilmeyeceğiz” denirken, diğer yandan iç cephede acil durumun sürdürülmesi, rejimin olası bir İran misillemesinden ciddi şekilde çekindiği şeklinde yorumlanıyor.

İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in ise, “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve tüm cephelerde yüksek düzeyde tetikte ve hazırlıklıyız. Lübnan ana odak noktamız, ancak diğer cephelerdeki gelişmelere de hazırlanıyoruz” açıklamasında bulunduğu aktarılıyor. Ordunun, toplanmalarla ilgili kısıtlamaları kaldırdığı ancak Lübnan sınırı boyunca kuzey bölgelerdeki kısıtlamaların sürdüğü kaydediliyor.

Anlaşmanın kaderi belirsizleşiyor

Uzmanlar, İsrail’in bu tutumunu daha önce binlerce kez ihlal ettiği ateşkes anlaşmalarının bir tekrarı olarak nitelendiriyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi’nin daha önce yaptığı “İran Silahlı Kuvvetleri düşmanın planlarına karşı her zaman hazırdır” açıklaması hatırlatılırken, Tahran yönetiminin İsrail’in ihlalleri karşısında sessiz kalmayacağı ve anlaşmanın korunması için kendisine tanınan 60 günlük doğrulama sürecini aktif kullanabileceği değerlendiriliyor.

Batılı diplomatlar ise daha önce yaptıkları ortak açıklamalarda, İran’ın nükleer konuda atacağı adımlara karşılık yaptırımların kaldırılabileceğini belirtirken, İsrail’in ateşkesi ihlal eden bu açık tutumuna karşı herhangi bir kınama ya da yaptırım sinyali vermedikleri gözlemleniyor. Bu durum, eleştirmenlerce “çifte standardın” bir başka örneği olarak kaydediliyor.