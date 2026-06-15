Hürmüz’de Yeni Dönem: Denizcilik Yönetimi İran ve Umman’a Devredildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington ile Tahran arasında haftalar süren müzakerelerin ardından ortaya çıkan mutabakat metninin ayrıntıları netleşmeye başladı. Anlaşmanın en stratejik başlıklarından biri ise Hürmüz Boğazı’ndaki deniz trafiğinin yönetimine ilişkin düzenleme oldu. Buna göre, boğazdaki kılavuzluk, koordinasyon ve güvenli geçiş hizmetleri İran ve Umman tarafından yürütülecek.

Dünya petrol ticaretinin önemli bir kısmının geçtiği Hürmüz Boğazı, uzun süredir bölgesel gerilimlerin merkezinde yer alıyordu. Özellikle son yıllarda yaşanan tanker krizleri ve karşılıklı askeri açıklamalar, küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açmıştı. Yeni düzenlemenin, deniz güvenliğini bölgesel iş birliği temelinde yeniden yapılandırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Diplomatik kaynaklar, Umman’ın sürece dahil edilmesinin tesadüf olmadığını vurguluyor. Tarafsız arabuluculuk rolüyle bilinen Maskat yönetiminin, hem Tahran hem de Batılı aktörlerle dengeli ilişkileri sayesinde deniz trafiğinin istikrarlı şekilde yürütülmesinde kilit rol oynaması bekleniyor.

Uzmanlara göre bu adım, yalnızca teknik bir yönetim değişikliği değil, aynı zamanda Hürmüz’deki askeri gerilimi azaltmayı amaçlayan siyasi bir mesaj niteliği taşıyor. Anlaşmanın sahada nasıl uygulanacağı ve uluslararası denizcilik şirketlerinin yeni düzene nasıl uyum sağlayacağı ise önümüzdeki süreçte netleşecek. Ancak şimdiden, Hürmüz’de kartların yeniden dağıtıldığı yorumları yapılmaya başlandı.