Berri’den Washington–Tahran Mutabakatına Destek: “Bölge İçin Kritik Fırsat”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Beyrut’ta yaptığı yazılı açıklamada Berri, uzun süredir gerilim hattında ilerleyen Washington–Tahran ilişkilerinde diplomatik zemine dönüşün bölgesel tansiyonu düşürebileceğini söyledi. Anlaşmanın yalnızca iki ülke arasındaki bir düzenleme olmadığını vurgulayan Berri, bunun Orta Doğu’nun genel güvenlik mimarisi üzerinde doğrudan etkileri olacağını ifade etti.

“Gerilimin kalıcı hale gelmesi hiçbir halkın çıkarına değildir” diyen Berri, diplomasi kanallarının açık tutulmasının Lübnan dahil bölge ülkeleri açısından hayati önemde olduğunu kaydetti. Lübnan’ın ekonomik ve siyasi kırılganlıklarına işaret eden Berri, bölgesel istikrarın ülkenin toparlanma sürecine de katkı sunacağını belirtti.

Siyasi çevrelerde Berri’nin açıklaması, Beyrut’un tansiyon düşürücü her girişime açık olduğu şeklinde yorumlandı. Lübnan uzun süredir hem ekonomik kriz hem de sınır hattındaki güvenlik riskleri nedeniyle kırılgan bir süreçten geçiyor. Bu nedenle bölgesel düzeyde atılan diplomatik adımlar, iç kamuoyunda da yakından takip ediliyor.

Öte yandan gözler, mutabakatın sahadaki yansımalarına çevrilmiş durumda. Anlaşmanın uygulanma süreci ve tarafların yükümlülüklerini ne ölçüde yerine getireceği, bölgedeki dengelerin seyrini belirleyecek. Beyrut’ta ise beklenti, diplomatik sürecin kalıcı bir istikrar zeminine dönüşmesi yönünde.