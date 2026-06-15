İspanya Başbakanı’ndan İran-ABD mutabakatına destek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ile İran arasında tüm cephelerde savaşı sona erdirecek mutabakatın sağlanmasının ardından, uluslararası kamuoyundan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, konuya ilişkin değerlendirmesini ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sanchez’in açıklamasında, “Kutlayalım ama unutmayalım. Ve bir kez daha ve sonsuza dek savaşın başarısızlık olduğunu öğrenelim. Diyalog ve diplomasi tek yoldur” ifadelerine yer verildiği görülüyor. Başbakan’ın paylaşımında ayrıca, çatışmanın insani ve ekonomik maliyetine ilişkin somut veriler sunduğu aktarılıyor. Sanchez’in belirttiğine göre, çoğu sivil olmak üzere 7 bin 400’den fazla kişi hayatını kaybetti, yüzlerce ev, okul ve hastane yıkıldı. Aynı değerlendirmede, Avrupa dâhil olmak üzere yaygın fiyat artışları yaşandığı ve milyarlarca avroluk ekonomik kayıp oluştuğu ifade edildi.

İspanya Başbakanı’nın, “Açıklanan barış anlaşmasının bu anlamsızlığa son vereceğine, tüm taraflarca saygı duyulacağına ve Orta Doğu’da yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz” değerlendirmesinde bulunduğu kaydedildi.

Albares: “Arabulucuların çabalarını takdir ediyorum”

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares de konuya ilişkin değerlendirmesini yine X platformu üzerinden duyurdu. Albares’in açıklamasında, ABD ve İran arasında varılan anlaşmanın duyurulmasını memnuniyetle karşıladığı ve arabulucuların çabalarını takdir ettiği belirtildi.

Albares’in paylaşımında öne çıkan ifadelere göre, “Hürmüz Boğazı’ndan serbest ve güvenli geçiş şarttır.” Bakan’ın ayrıca, diyalog ve müzakere yoluyla Lübnan dâhil çözülmemiş sorunların çözülebileceği ve ateşkesin garanti altına alınabileceği yönünde görüş bildirdiği aktarılıyor.

Mutabakat 19 Haziran’da İmzalanıyor

Hatırlatılacağı üzere, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, 15 Haziran’ın ilk saatlerinde yaptığı açıklamada ABD ile anlaşmaya varıldığını doğrulamış ve mutabakat zaptının 19 Haziran’da İsviçre’de imzalanacağını duyurmuştu. Garibabadi’nin aktardığına göre, anlaşma tüm cephelerde (Lübnan dâhil) ateşkesi, Hürmüz Boğazı’nda güvenli geçişi ve bazı yaptırımların hafifletilmesini kapsıyor.

Gözlemciler, İspanya gibi Avrupalı aktörlerin mutabakata verdiği desteğin, ABD’nin bölgede müttefiki İsrail’i yalnızlaştıran politikası ile Avrupa’nın diplomatik çözüm vurgusu arasındaki farkı yeniden gündeme taşıdığını belirtiyor. Sanchez’in “savaşın başarısızlık olduğu” yönündeki vurgusunun, İsrail yönetiminin “tam zafer” söylemiyle doğrudan bir tezat oluşturduğu ifade ediliyor. Bu çerçevede, Avrupa’dan gelen açıklamaların, Tel Aviv’in mutabakata yönelik sert muhalefeti karşısında “dolaylı bir eleştiri” olarak da okunabileceği değerlendiriliyor.