Filistin’den Cenin Tepkisi: “Yıkım Operasyonları Zorunlu Göç Politikasının Parçası”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Ramallah’tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin ve çevresinde yürüttüğü operasyonlar kapsamında çok sayıda yapının yıkıldığı ve onlarca ailenin evsiz kaldığı belirtildi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, söz konusu adımların yalnızca güvenlik gerekçeleriyle açıklanamayacağını savunarak, bunun Batı Şeria’daki demografik yapıyı değiştirmeye yönelik daha geniş bir stratejinin parçası olduğunu ifade etti.

Açıklamada, yıkım kararlarının özellikle Filistinlileri yaşadıkları bölgelerden ayrılmaya zorlayan bir baskı aracı olarak kullanıldığı iddia edildi. Bakanlık, uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail’in yerleşim faaliyetleri ve yıkım uygulamalarına karşı daha güçlü bir tutum alınması gerektiğini vurguladı.

Yerel kaynaklara göre Cenin’de yürütülen son operasyonlar sırasında bazı mahallelerde altyapı da ciddi şekilde zarar gördü. Elektrik ve su hatlarında meydana gelen hasar nedeniyle bölgedeki yaşam koşullarının daha da zorlaştığı bildiriliyor.

Filistin yönetimi, Batı Şeria’daki yıkım ve yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunurken, İsrail tarafı ise operasyonların güvenlik gerekçeleriyle gerçekleştirildiğini öne sürüyor. Cenin’deki son gelişmeler, zaten kırılgan olan bölgedeki gerilimin yeniden yükselmesine yol açmış durumda.