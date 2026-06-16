İran Ordusundan Sert Mesaj: “Her Tehdide Güçlü Karşılık Verilecek”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran Ordu Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, ülkenin güvenliğine yönelik herhangi bir girişime karşı kararlı bir tutum sergileneceğini açıkladı. Askeri bir program sırasında konuşan Hatemi, İran’ın savunma kapasitesinin yüksek seviyede hazır tutulduğunu ve dış kaynaklı tehditlerin yakından takip edildiğini belirtti.

Hatemi, İran’a yönelik askeri baskı ya da saldırı ihtimalinin göz ardı edilmediğini ifade ederek, böyle bir durumda verilecek karşılığın “sert ve şiddetli” olacağını vurguladı. İran ordusunun sadece savunma değil, gerektiğinde hızlı ve etkili karşılık verebilecek kabiliyete sahip olduğunu dile getirdi.

Açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri’nin son yıllarda yürüttüğü modernizasyon çalışmaları ve bölgesel güvenlik ortamındaki gelişmeler de hatırlatıldı. Hatemi, ordunun farklı birlikleri arasında koordinasyonun artırıldığını ve ülkenin savunma hatlarının güçlendirildiğini söyledi.

İranlı komutanın sözleri, bölgede gerilimin yüksek seyrettiği bir dönemde geldi. Tahran yönetimi son haftalarda yaptığı açıklamalarda, ülkenin egemenliği ve güvenliğine yönelik herhangi bir girişimin karşılıksız kalmayacağını sık sık vurguluyor.