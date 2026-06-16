Washington-Tahran Hattında Yeni Dönem: Askeri Güç ve Stratejik Zekânın Çarpışması

Bu anlaşma, sadece iki devletin el sıkışması değil, aynı zamanda Ortadoğu’daki nüfuz mücadelesinin yeni kurallarını belirleyen bir belge niteliğinde. Washington tarafı, askeri kapasitesinin sınırlarını ve bölgedeki varlığının maliyetini hesaba katarak hareket ederken; Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndan bölgesel ittifaklarına kadar elindeki tüm stratejik kartları masaya sürerek etkileyici bir oyun kurduğunu gösterdi.

Müzakere sürecini yakından takip eden çevreler, İran’ın bu süreçte sahip olduğu coğrafi avantajları sonuna kadar kullandığına ve diplomasi trafiğini kendi lehine çevirmeyi başardığına işaret ediyor. Rejimin, en sıkışık anlarda bile oyunun yönünü değiştirme kabiliyeti, mutabakatın şekillenmesinde kilit rol oynadı.

Diğer yandan, bu uzlaşı Washington’un bölgedeki askeri angajmanlarını yeniden gözden geçirdiği bir döneme denk geldi. Askeri gücün her sorunu çözmeye yetmediği gerçeğiyle yüzleşen ABD, bu mutabakatla bir nevi “gerçekçi diplomasi” hattına çekilmiş oldu. Ortaya çıkan tablo, bir tarafta devasa bir askeri makine, diğer tarafta ise bu gücü coğrafi ve stratejik hamlelerle dengelemeyi bilen bir yönetim anlayışının mücadelesi olarak kayıtlara geçti.