Hürmüz’deki Düğümü Çözmek İçin ABD’den “İran Usulü” Hamle

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Körfez sularında tansiyon düşmezken, enerji ve ikmal hatlarındaki aksamalar ABD’yi daha önce “yasa dışı” veya “şüpheli” olarak nitelediği yöntemleri bizzat kullanmaya itti. Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş zorlukları ve güvenlik riskleri nedeniyle, ABD ordusuna ait veya kontrolündeki gemilerin açık denizde bir araya gelerek yük aktarımı yaptığı bildirildi.

“Ship-to-ship transfer” (STS) olarak bilinen bu yöntem, büyük tankerlerin limanlara girmeden veya riskli bölgelerde uzun süre beklemeden yüklerini daha küçük ve hareket kabiliyeti yüksek gemilere boşaltmasına ya da tam tersine olanak tanıyor. Geçmişte Tahran yönetiminin petrol ambargolarını aşmak ve takip sistemlerini yanıltmak amacıyla sıkça başvurduğu bu manevra, şimdi ABD’nin bölgedeki lojistik operasyonlarının ana parçası haline gelmiş durumda.

Lojistik kaynaklar, bu kararın arkasında artan operasyonel maliyetler ve boğazdaki fiziki tıkanıklığın bulunduğunu belirtiyor. Washington, daha önce bu tür transfer yöntemlerini “deniz güvenliğini tehdit eden ve denetimi imkânsız kılan faaliyetler” olarak tanımlayıp eleştiriyordu. Ancak sahadaki zorunluluklar, ABD’nin bu tutumunda pragmatik bir değişikliğe gitmesine neden oldu.

Hürmüz’deki bu hareketlilik, bölgedeki deniz trafiğinin ne kadar kırılgan bir noktaya geldiğini ve geleneksel rota yönetimlerinin artık yetersiz kaldığını gösteriyor. ABD ordusunun operasyonel sürekliliği sağlamak adına bu yöntemi benimsemesi, bölgedeki düğümün diplomatik yollarla çözülene kadar benzer “yaratıcı” hamlelerin devam edeceğine işaret ediyor.