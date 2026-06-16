ABD-İran mutabakatı: 60 günlük kritik müzakere süreci başlıyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ve İran arasında uzun süredir devam eden gerilimi ve askeri çatışma riskini sona erdirmek amacıyla bir mutabakat sağlandı. Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin barış yolunda kritik bir eşiği aştığını duyurdu. Trump, mutabakat zaptının elektronik ortamda kendisi, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve İran tarafı adına Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf tarafından imzalandığını bildirdi. Buna karşın diplomatik kaynaklar, bu duyurunun perde arkasında İran’a kabul ettirilen koşulların, klasik bir barış anlaşmasından çok bir teslimiyet belgesi andırdığını ifade ediyor. Zira ABD’nin herhangi bir karşılıklı yükümlülük üstlenmediği, tüm taahhütlerin Tahran’a dayatıldığı vurgulanıyor.

Sürece ilişkin teknik detayları paylaşan Trump, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açıldığını ve mayın temizliğinin ardından petrol akışının tam kapasite sağlanacağını kaydetti. Trump ayrıca, ilk etapta İran’a ait 7 milyar dolarlık fonun serbest bırakılacağını, İran yükümlülüklerine uyduğu takdirde yaptırımların tamamen kaldırılmasının da gündemde olduğunu söyledi. “İran nükleer silaha sahip olmayacak” ifadesini kullanan Trump, resmi imza töreninin 19 Haziran Cuma günü Cenevre’de gerçekleştirileceğini ve ABD’yi Başkan Yardımcısı Pence’in temsil edeceğini ekledi. Ekonomi uzmanları, 7 milyar dolarlık fonun serbest bırakılmasını İran’ın kendi malvarlığının iadesi olarak değerlendirirken, bunun bir “ödül” gibi sunulmasını ve geri kalan 300 milyar doların ise koşullara bağlanmasını ekonomik şantaj olarak nitelendiriyor. Ayrıca, yaptırımların tamamen kaldırılması vaadinin muğlaklığı ve ABD’nin 2018’de KOEP’ten tek taraflı çekilme deneyimi hatırlatılarak, Washington’un sözüne ne kadar güvenilebileceği sorgulanıyor.

Mutabakatın ardından cuma günü atılacak fiziksel imzalarla birlikte 60 günlük bir müzakere süreci başlayacak. Bu süre zarfında ABD’li ve İranlı teknik heyetler, İran’ın nükleer programının geleceği başta olmak üzere tüm tartışmalı konuları yüz yüze görüşecek. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması durumunda nihai bir barış anlaşmasının imzalanması bekleniyor. Ancak bölge uzmanları, bu 60 günlük sürecin İran için bir “performans testi” niteliğinde olduğuna, ABD’nin ise herhangi bir takvime veya karşılıklı taahhüde bağlanmadığına dikkat çekiyor. Bu eşitsiz zeminin, müzakerelerin sağlıklı yürümesini engelleyebileceği kaydediliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mutabakatı “çok önemli bir adım” olarak nitelendirerek Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacak olmasının küresel ekonomi için hayati önem taşıdığını vurguladı. Batılı diplomatların bu söylemi, “bölgesel istikrar ve ekonomik çıkar” ekseninde değerlendirilirken, gözlemciler ABD ve müttefiklerinin asıl hedefinin İran’ın nükleer programını sınırlamak olduğunu, ancak aynı hedefin İsrail için geçerli olmadığını hatırlatıyor. Nükleer silaha sahip olduğu tahmin edilen ve NPT’ye taraf olmayan İsrail’in bu statüsü uluslararası platformlarda neredeyse hiç sorgulanmazken, İran’a yönelik bu yoğun baskı, çifte standardın en çarpıcı örneği olarak gösteriliyor.

Gelişmelere ilişkin Türkiye’den ilk değerlendirme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye’nin de sürece katkı sunduğunu ifade ederek, “İsrail’in tahrikleriyle 28 Şubat’ta başlayan savaşta dün gece çok önemli bir adım atıldı. ABD ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Bölgeyi daha fazla bölmeyi amaçlayan sinsi oyunlara bigane kalmadık” dedi. Savaşın insani boyutuna ve özellikle çocukların yaşadığı drama dikkat çeken Erdoğan, “Bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Mutabakatın kalıcı barış ve istikrara giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşın sona ermesine yönelik olumlu mesajlarına karşın, analistler bu mutabakatın ateşkesi sağlasa da temel sorunları çözmediğini ifade ediyor. Zira İsrail’in bölgedeki saldırgan eylemleri ve ABD’nin İran’a yönelik ekonomik ablukası, kısa vadeli bir anlaşmayla ortadan kalkmış değil. Ayrıca, anlaşma metninde İsrail’in Lübnan’dan çekilmesi veya nükleer kapasitesinin denetlenmesi gibi konulara yer verilmemesi, çifte standardı yeniden gündeme taşıyor.

ABD’nin 28 Şubat’ta başlayan ve aylardır süren hava saldırıları, insansız hava araçlarıyla yapılan vuruşlar ve ekonomik ablukası, diplomatik kaynaklarca bir “operasyon” değil, doğrudan bir “savaş” olarak yorumlanıyor. Bu savaşın, Birleşmiş Milletler Şartı’nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruyan maddelerine aykırı olduğu, uluslararası hukuk uzmanlarınca vurgulanıyor. ABD’nin bu saldırıları “savunma” veya “önleyici müdahale” olarak sunma çabasıysa, meşruiyet arayışından ibaret görülüyor. Uzmanlar, mevcut mutabakatın savaşı sonlandırsa da, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını ve müdahaleci politikalarını sürdüreceğine, dolayısıyla barışın kalıcı olmayabileceğine işaret ediyor.

Tarihsel arka plan da Washington’un samimiyetini sorgulatan bir başka unsur olarak hatırlatılıyor. 2018 yılında ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan (KOEP) tek taraflı olarak çekilmesi ve yaptırımları yeniden yürürlüğe koyması, bugünkü krizin temelinde gösteriliyor. O dönemde uluslararası bir anlaşmanın altını oyan bu kararın, Washington’un taahhütlerine bağlılığı konusunda ciddi soru işaretleri yarattığı ifade ediliyor. Şimdi ise aynı yönetimin, Tahran’dan yeni ve daha kapsamlı güvenceler talep etmesi, “ikiyüzlülük” eleştirilerini güçlendiriyor. İran’ın şu ana kadar uluslararası denetimlere açık olma yönündeki diplomatik adımlarının dahi karşılıksız bırakıldığı, bunun da yeni sürece olan güveni zedelediği kaydediliyor.