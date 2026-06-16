Siyonistler Nablus'da Hz.Yusuf'un türbesine saldırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İşgal altındaki Batı Şeria’da, çok sayıda İsrailli yerleşimci, işgal ordusunun geniş güvenlik desteğiyle Nablus’un doğusunda bulunan Yusuf Peygamber Türbesi’ne baskın düzenledi. Yerel kaynaklar, yerleşimcilerin türbede dans ve şarkı söylediğini, bölgeye bir askeri buldozerin de eşlik ettiğini aktardı.

Baskının, sabah saatlerinde gerçekleştiği ve işgal güçlerinin çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi. Ancak uluslararası hukuk uzmanları, bu tür baskınların işgal altındaki topraklarda sivil yerleşimlerin inşasını ve genişletilmesini yasaklayan dördüncü Cenevre Sözleşmesi’nin 49. maddesine aykırı olduğunu hatırlatıyor. İşgalci güçlerin bu eylemlere aktif destek vermesi ise sorumluluğu daha da ağırlaştıran bir unsur olarak kaydediliyor.

Bir önceki gün ise Ramallah’ın doğusundaki Burka köyünde benzer bir saldırı gerçekleşti. Yerleşimcilerin El-Nur Camii’ni ve bir aracı ateşe verdiği, camideki bazı ibadet edenlerin ise kuşatma altına alındığı bildirildi. Ayrıca yerleşimcilerin, Halil’in güneyindeki Dura bölgesinde bulunan Tarusa tepesine çadır kurmak suretiyle baskın düzenlediği aktarıldı.

Bölge analistleri, bu saldırıların sistematik bir şekilde Filistinlilerin ibadet ve yaşam alanlarını hedef aldığını, bunun da yerleşimci terörü olarak adlandırılan olgunun yeni bir halkası olduğunu belirtiyor. Uluslararası toplumun bu eylemlere karşı etkili bir yaptırım uygulamaması ise işgalcileri cesaretlendiren bir faktör olarak değerlendiriliyor.

İbrani basınında yer alan haberlere göre, Halhul bölgesinde yerleşimcilerin saldırılarına karşı nöbet tutan insan hakları savunucuları da hedef alındı. İnsan hakları aktivistlerinden biri, “Biz buradayız çünkü eğer biz olmasaydık ve varlığımız İsrail ordusunun burada bulunmasını sağlamasaydı, Filistinli çiftçiler burada rahatça öldürülecekti; bu üzücü ve trajik bir durum” ifadeleriyle durumu özetledi. Saldırıda 10 aktivistin darp edildiği ve olayı görüntülemek için bölgede bulunan CNN ekibinin de yerleşimciler tarafından şiddetli bir şekilde dövüldüğü ve yaralandığı kaydedildi. Basın özgürlüğü kuruluşları, bir haber ekibinin görevi başında saldırıya uğramasını ifade özgürlüğüne yönelik ciddi bir tehdit olarak nitelendiriyor. Olayın, işgal altındaki topraklarda gazetecilerin güvenliğinin sağlanamadığını gözler önüne serdiği ve bu durumun uluslararası toplum tarafından görmezden gelindiği ifade ediliyor.

Yaşanan bu olaylara karşın, Batılı ülkelerden ve uluslararası kurumlardan gelen tepkiler sınırlı kalırken, gözlemciler bu sessizliği çifte standart olarak yorumluyor. İsrail’in işgal politikalarına ve yerleşimci şiddetine karşı uluslararası hukukun eşit bir şekilde uygulanmaması, Filistin halkının meşru haklarının sürekli ihlal edilmesine zemin hazırlıyor. ABD’nin ise İsrail’e verdiği askeri ve siyasi destekle bu politikaları dolaylı olarak teşvik ettiği eleştirisi, diplomatik çevrelerde sıklıkla dile getiriliyor. Nitekim Washington’un, İsrail’i uluslararası mahkemelerde yargılanmaktan koruyan vetoları ve askeri yardımları, işgal rejiminin şiddet uygulama konusundaki cesaretini artıran unsurlar arasında sayılıyor.

Tarihsel bağlamda, Batı Şeria’daki bu tür baskınların 1967’den bu yana kesintisiz devam ettiği hatırlatılıyor. Uluslararası Adalet Divanı’nın 2004 tarihli danışma görüşünde, işgal altındaki topraklarda duvar inşası ve yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunun açıklandığı anımsatılıyor. Ancak bu kararların uygulanması için herhangi bir mekanizmanın işletilmediği, bunun da uluslararası hukukun sadece belirli ülkeler için bağlayıcı olduğu algısını pekiştirdiği belirtiliyor. Filistinli çiftçilerin ve sivil halkın, yerleşimcilerin saldırılarına karşı korumasız bırakılması, insan hakları örgütlerince ciddi bir insanlık dramı olarak tanımlanıyor.