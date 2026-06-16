Wall Street Journal: Trump'ın İran karşısındaki geri adımı skandal

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerikan basınında yer alan değerlendirmelerde, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın Washington açısından stratejik bir zaferden çok, başlangıçta ilan edilen hedeflerden geri çekilmeyi ifade ettiği kaydedildi.

Wall Street Journal gazetesi, "Trump İran karşısında stratejik olarak geri çekiliyor" başlıklı analizinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın iç siyasi baskıların artması ve askeri operasyonların maliyetleri nedeniyle önceki hedeflerini revize etmeye başladığını belirtti. Gazete, Trump'ın Siyonist rejimin yoğun baskısına rağmen İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını ele geçirmeye yönelik askeri operasyon seçeneğini onaylamadığını ve Hürmüz Boğazı'nın zor kullanılarak açılması yönünde de adım atmadığını aktardı.

Amerikan gazetesi, enerji fiyatlarının kontrol altında tutulmasının Trump yönetiminin iç politika öncelikleri arasında yer aldığını ifade ederken, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki düzenlemeler konusunda yeni şartlar gündeme getirebileceğine ilişkin açıklamaların dikkat çektiğini kaydetti.

Wall Street Journal ayrıca mutabakatın ayrıntılarındaki belirsizliklere işaret ederek, Trump'ın bazı maddeleri "genel kavramlar" şeklinde tanımladığını aktardı. Gazete, karmaşık nükleer konuların yeni müzakere turuna bırakıldığını ve sürecin yaklaşık 60 gün devam edeceğinin ifade edildiğini belirtti.

Haberde, Trump'ın kısa süre önce İranlı yetkilileri "iyi niyetle müzakere etmemekle" suçladığı hatırlatılırken, bu durumun nihai anlaşmaya ilişkin soru işaretlerini artırdığı dile getirildi. Bununla birlikte, analistler tarafından Washington'un azami baskı ve ültimatom politikalarının beklenen sonuçları üretmekte zorlandığının değerlendirildiği aktarıldı.

Wall Street Journal, mutabakat metninde İran'ın balistik füze programı ve bölgesel müttefikleriyle ilişkileri gibi birçok hassas konunun doğrudan ele alınmadığını ifade etti. Bu başlıkların daha sonraki bölgesel görüşmelere bırakıldığı belirtilirken, bazı Batılı çevreler bunun somut sonuç üretme ihtimalini sorguladı.

Öte yandan New York Times gazetesi, savaşın siyasi ve stratejik sonuçlarını ele aldığı analizinde, İran'ın ekonomik baskılara ve askeri tehditlere karşı direnç kapasitesini artırdığını kaydetti. Gazete, İran'ın nükleer ve füze alanındaki kabiliyetlerini koruduğunu, bu nedenle yaptırım ve askeri baskı yoluyla teslimiyet sağlama stratejisinin daha da zorlaştığının uzmanlar tarafından dile getirildiğini aktardı.

New York Times'a konuşan çeşitli uzmanlar, askeri baskının İran karşısında beklenen sonuçları vermediğini, Tahran'ın en kritik aşamalardan birini geride bırakarak temel gördüğü konulardaki pozisyonunu korumayı sürdürdüğünü ifade etti.

Politico dergisi ise savaşın ABD ekonomisi üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, İran ile yaşanan gerilimin G7 zirvesinin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldiğini belirtti. Haberde, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin küresel enerji piyasalarında dalgalanmaya neden olduğu, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki artışın ABD ve Avrupa'daki enflasyon baskılarını artırdığı kaydedildi.

Foreign Policy dergisi de siyasi sonuçlara odaklandığı değerlendirmesinde, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun siyasi geleceğinin savaşın sonuçlarıyla doğrudan bağlantılı hale geldiğini ifade etti. Netanyahu'nun İran, Lübnan ve Gazze dahil olmak üzere birçok cephede "tam zafer" söylemi üzerine siyasi hesaplar yaptığı hatırlatılırken, sahadaki gelişmelerin bu hedeflerle tam olarak örtüşmediği ve bunun yaklaşan seçimler öncesinde konumunu zayıflattığının değerlendirildiği aktarıldı.

Batılı diplomatlar, uygulanan baskı politikalarının "yayılmayı önleme" amacı taşıdığını savunmaya devam ederken, buna karşın çok sayıda uzman ve gözlemci tarafından onlarca yıldır uygulanan yaptırım ve askeri tehdit stratejilerinin bölgesel istikrarı sağlamaktan çok yeni krizleri derinleştirdiğinin belirtildiği ifade edildi. Irak ve Afganistan örnekleri başta olmak üzere geçmiş tecrübelerin, Washington'un müdahaleci politikalarına yönelik eleştirileri güçlendirdiği hatırlatıldı.