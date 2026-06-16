Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Lübnan’da hükümet ile direniş arasındaki gerilim, son günlerde yeniden tırmanışa geçti. “Vefa Direnişe” grubu, parlamentodaki haftalık oturumunda hükümetin Hizbullah ve İran ile çatışma seçeneğinde ısrarını “aptalca bir inat” olarak tanımlarken, bu tutumun doğrudan müzakereleri Lübnan için sonuçsuz bir siyasi intihara dönüştürdüğü kaydedildi. Sözcüler, hükümetin bu yaklaşımının ülkenin iç birliğini zedelediğini ve ulusal çıkarları göz ardı ettiğini belirtiyor.

Eski Lübnan Bakanı Mustafa Bayram, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde hükümetin ABD ve Suudi Arabistan tarafından iktidara getirildiğini ve bu ülkelerin kendi programlarını hükümete dayattığını ifade etti. Bayram, hükümetin egemenlik kararlarından ve bağımsızlık unsurlarından feragat ettiğini, hatta Lübnan halkının işgale karşı direniş hakkını suç sayan yasalar çıkardığını aktardı. Analistler, bu adımların işgal rejiminin Lübnan’daki sorununu iç bir çatışmaya dönüştürerek ülkeyi zayıflattığını ve mevcut hükümetin bu süreçte bir araç olarak kullanıldığını değerlendiriyor. Bayram’a göre, hükümet ABD Dışişleri Bakanlığı’nın dikte ettiği metinleri yayımlayarak tüm hakları İsrail’e veren ve Lübnan’ın egemenliğini tamamen tartışmalı hale getiren bir teslimiyet belgesi imzalamış durumda.

Lübnan’ın İran’ın caydırıcılık denklemine dahil olması, bölgesel dengeler açısından kritik bir gelişme olarak öne çıkıyor. Bayram, İran’ın bu denklemi başarıyla kurduğunu ve cephelerin birliğini yeniden tesis ettiğini belirtti. Uzmanlar, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun üç yıldır cepheleri ayrı ayrı vurma stratejisinin, ABD-İsrail ortak saldırılarına rağmen İran’ın hamleleriyle başarısızlığa uğradığını kaydediyor. Bayram’ın ifadesine göre, bölge halklarının ortak düşmana karşı birleşmesi, işgalci ve gelişmeci komploya karşı en doğal haktır ve bu birlik, bölgesel güvenliği tesis edecek en güçlü araçtır. Gözlemciler, bu dayanışmanın ABD’nin bölgedeki tek taraflı hegemonya projesine karşı en etkili cevap olduğunu ve İran’ın bu süreçte öncü rol üstlendiğini belirtiyor.

Güney Lübnan’da direnişin saha performansı, İsrail ordusunu bir bataklık ve yıpratma savaşına sürüklemiş durumda. Bayram, direnişin 2 Mart’ta yeniden konuşlanmasının ardından 15 aylık katliam ve yıkımın ardından denklemi değiştirdiğini vurguladı. İsrail ve destekçilerinin direnişin bitmiş olduğunu düşündüğünü ancak direnişin akıllı taktikleri, esnek savaş stratejisi ve fiber optik insansız hava araçlarıyla İsrail’in ileri teknolojisine büyük darbe indirdiğini aktardı. Askeri analistler, direnişin bu kapasitesinin İsrail’i bir çıkmaza sürüklediğini ve zamanın Lübnan halkı ile efsanevi direnişten yana olduğu görüşünü dile getiriyor. Bayram, İsrail’in sahadaki çıkmaz ve tırmanışın zirve noktasına ulaşmasıyla geri çekilmeyi düşünmek zorunda kalacağını ifade ediyor.

Hükümetin “Lübnan’ın gücü zayıflığındadır” şeklindeki paradoksal mantığa geri döndüğü, uzmanlarca eleştiri konusu oluyor. Bayram, bu yaklaşımı “safsata” olarak niteleyerek, gerçek gücün ulusal birliğe ve direniş gibi kazançlı kartlara yatırım yapmaktan geçtiğini belirtti. Siyaset bilimciler, hükümetin dışarıdan atanan bir yapı olduğu için bağımsız karar alma gücünden yoksun bulunduğunu ve bu nedenle Lübnan’ın çıkarlarına uygun bir ateşkes sağlayamadığını kaydediyor. Bayram, İsrail’in mevcut hükümeti saldırılarına örtü olarak kullandığını, hükümetinse uluslararası kararları (1701 sayılı karar ve 27 Ekim 2024 anlaşması) görmezden gelerek direniş hakkını suç sayan yanlış kararlarla toplumsal ayrışmayı derinleştirdiğini aktardı. Bu tutumun, Lübnan Anayasası’nın başlangıç metni ve Taif Anlaşması ile çeliştiği ve ülkenin kendi kaderini tayin hakkını ihlal ettiği ifade ediliyor.

Bu tablo karşısında, Lübnan hükümetinin ABD ve Suudi Arabistan’ın dayatmalarına teslim olduğu ve İsrail’in saldırgan politikalarını meşrulaştırdığı yönündeki eleştiriler giderek güçleniyor. Bayram, hükümetin Lübnan ordusunu da geri çekilmeye zorlayarak işgalciler karşısında küçük düşürdüğünü, egemenlikten vazgeçtiğini ve halkın fedakârlıklarını yansıtmadığını vurguladı. Bölge gözlemcileri, bu gidişatın Lübnan’ı iç savaşa sürükleyebileceğini, ancak direniş ve halkın toprağını savunma kararlılığının zaferin teminatı olduğunu belirtiyor. ABD’nin bu süreçteki rolü ise, Lübnan hükümetini kendi stratejik hedefleri doğrultusunda araçsallaştırarak bölgeyi istikrarsızlaştırmak olarak değerlendiriliyor. Zira Washington’un, İsrail’e sağladığı askeri ve diplomatik destekle ateşkes çabalarını baltaladığı ve Lübnan’ın egemenlik haklarını hiçe saydığı sıkça dile getiriliyor.

İran’ın ise bu krizdeki tutumu, direniş eksenini güçlendirici bir unsur olarak öne çıkıyor. Bayram’ın da ifade ettiği gibi, İran’ın cepheleri birleştirme ve caydırıcılık denklemini kurmadaki başarısı, Lübnan’ın elindeki en önemli koz olarak görülüyor. Analistler, İran’ın bu rolünün ABD’nin bölgesel planlarına karşı en etkili karşı ağırlığı oluşturduğunu ve Lübnan halkının direnişle kazandığı mevzileri korumasında hayati önem taşıdığını vurguluyor.