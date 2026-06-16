Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke genelindeki bir konferansta yaptığı konuşmada, İran ile ABD arasında savaşın sona erdirilmesine yönelik mutabakat zaptına ilişkin gelişmelere değinerek, Siyonist rejimin süreçten duyduğu rahatsızlığın İran halkının başarısına işaret ettiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, "Siyonist rejimin bu süreç karşısındaki kaygısı ve öfkesi, İran milletinin başarısı ve zaferinin açık bir göstergesidir. Allah'ın izniyle bu yol kararlılıkla devam edecektir" ifadelerini kullandı.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi tarafından açıklanan mutabakat metninin, tüm cephelerde savaşın kalıcı biçimde sona erdirilmesini ve İran'a yönelik deniz ablukasının kaldırılmasını öngördüğü belirtilirken, söz konusu belgenin 19 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde resmen imzalanmasının beklendiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, müzakere heyetinin yürüttüğü çalışmaları takdir ederek, başmüzakereci Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başta olmak üzere heyet üyelerinin çabalarının önemli bir diplomatik kazanımın ortaya çıkmasına katkı sağladığını ifade etti.

Pezeşkiyan, diplomatik başarının yasama, yürütme ve yargı organları ile silahlı kuvvetler arasındaki uyum, dayanışma ve eşgüdüm sayesinde elde edildiğini belirtirken, mutabakatın tam olarak uygulanması ve karşı tarafın yükümlülüklerine bağlı kalmasının bölgesel sorunların çözümü için yeni fırsatlar oluşturabileceğini kaydetti.

İran Cumhurbaşkanı, müzakere heyetinin İslam Devrimi Rehberi Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'in belirlediği ilke ve çerçevenin dışına çıkmayacağını vurgulayarak, tüm adımların ulusal çıkarlar ve İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgileri doğrultusunda atılacağını ifade etti.

Pezeşkiyan, Rehber'in yönlendirmeleri ve desteğinin diplomatik başarının elde edilmesinde belirleyici rol oynadığını belirterek, "Rehber'in rehberliği ve desteği olmadan böylesine bir başarının elde edilmesi mümkün olmazdı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ayrıca İran halkının sergilediği dayanışmaya dikkat çekerek, düşmanların askeri baskının halkı sistemden uzaklaştıracağını varsaydığını ancak İran halkının benzeri az görülen bir birlik örneği ortaya koyarak İslam Devrimi'ne, İslam Cumhuriyeti sistemine ve ülkeye sahip çıktığını ifade etti.

Bölgesel gözlemciler, İran halkının dayanışmasının ve askeri-diplomatik direncinin, Washington ile Siyonist rejimin uzun yıllardır sürdürdüğü baskı, yaptırım ve askeri tehdit politikalarının etkinliğine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdiğini belirtiyor. Uzmanlar, Irak'tan Afganistan'a kadar birçok örneğin, askeri baskının tek başına siyasi sonuç üretme kapasitesine ilişkin soru işaretlerini artırdığının hatırlatıldığını ifade ediyor.

Bazı Batılı diplomatlar, bölgesel baskı politikalarının güvenliği sağlama ve yayılmayı önleme amacı taşıdığını savunmayı sürdürürken, buna karşın çok sayıda analist tarafından çifte standartlı uygulamaların istikrarsızlığı derinleştirdiği ve diplomatik çözüm yollarını geciktirdiğinin dile getirildiği aktarılıyor.

Pezeşkiyan konuşmasının sonunda, Müslüman ülkeler ve komşu devletlerle ilişkilerin geliştirilmesine özel önem verilmesi gerektiğini belirterek, İslam ülkeleri arasındaki ortak değerler ve çıkarlar etrafında daha güçlü bir yakınlaşmanın sağlanmasının önemine dikkat çekti.