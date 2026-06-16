İran'ın müzakere kozu: Çok cepheli direniş ve Hürmüz Boğazı koridoru

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran ve direniş ekseni, ABD-İsrail ortak saldırganlığının ardından varılan mutabakatı, savaşın sonu değil, siyasi mücadelenin başlangıcı olarak yorumluyor.

Press TV Stratejik Analiz Masası tarafından yapılan değerlendirmeye göre, mutabakat zaptı (MoU), sahadaki askeri gerçekliğin siyasi bir kodifikasyonundan ibaret. Son haftalarda yaşananların, geçici bir ateşkes ya da tansiyon düşürme düzenlemesi olmadığı; aksine, doğrudan askeri çatışmadan, her an yeniden açık savaşa dönüşebilecek karmaşık bir siyasi mücadeleye geçişi işaret ettiği ifade ediliyor.

Analistler, bu ayrımın hayati olduğunu, zira savaşın olmamasının barış anlamına gelmediğini ve bu bağlamda siyasi savaşın, özellikle dengesiz ve kan dökücü siyonist rejim söz konusu olduğunda, yeniden askeri ateşle kesişebileceğini belirtiyor.

Tehran'daki kaynaklar, düşmanın bu savaşta ilan ettiği hiçbir askeri veya siyasi hedefe ulaşamadığını, buna karşın benzeri görülmemiş askeri saldırganlık, üst düzey suikastlar ve sivil ile kritik altyapıya yönelik sistematik bombardımana rağmen başarısız olduğunu vurguluyor. İşte bu askeri başarısızlığın (diplomatik iyi niyet değil) mevcut anlayışın temelini oluşturduğu ve ideal koşullarda uzun vadeli bir anlaşmaya evrilmesinin beklendiği aktarılıyor. Gözlemciler, Tahran’ın mevcut anı, empoze edilen savaşın sonu olarak değil, aynı savaşın içinde diplomasinin de bir savaş alanı haline geldiği yeni bir aşamanın başlangıcı olarak gördüğünü kaydediyor.

Savaş sonrası dönem ve yeni doktrin çerçevesinde İran, savaş ve barış ikiliğini reddediyor. Mutabakatın, düşmanın sahadaki başarısızlığının ardından İran’ın otoritesini belgeleyen bir metin olduğu, ancak aslında siyasi savaş yolunun yalnızca başlangıcı olduğu ifade ediliyor. Stratejik analistler, mağlup bir düşmanın işbirlikçi bir ortağa dönüşmediğini, aksine kindar bir saatli bombaya dönüştüğünü ve özellikle önleyici saldırı iştahı kanıtlanmış siyonist rejimin her türlü aralığı yeniden silahlanmak, hesaplarını güncellemek ve sonunda ateşkes şartlarını ihlal etmek için kullanacağını belirtiyor. Bu nedenle, savaşın ilk ve en önemli siyasi sonucunun, bu direniş çerçevesinin sağlamlaşması olduğu kaydediliyor. Tek bir cephedeki baskının diğerlerinden izole edilemeyeceği anlayışı çökmüş durumda; eksenin herhangi bir unsuruyla gelecekteki bir çatışma, artık aynı anda birden fazla cepheyi harekete geçirme riskini taşıyor.

Bu nedenle, mevcut müzakerelerde güney Lübnan’ın stratejik önemi özel bir vurguyla ele alınıyor. Güney Lübnan’daki her türlü saldırganlık veya işgalin devamının, ne gri bir bölge ne de teknik bir gecikme olduğu; aksine, savaşı sona erdirme anlayışının açık bir ihlali olduğu belirtiliyor. Analistler, her savaşta, düşmanlıkların sona ermesinin hemen ardından işgalci tarafın işgal ettiği topraklardan gecikmeksizin çekilmesinin beklendiğini hatırlatıyor. Düşmanın ya derhal ve tamamen geri çekilerek varlığının gayrimeşru olduğunu kabul etmesi, ya da kalması durumunda İran’ın ateşkesi geçersiz ilan edeceği, bu konuda üçüncü bir seçenek bulunmadığı ifade ediliyor.

Tehran’ın pozisyonu, askeri tırmanış ve diplomasinin artık ayrı raylarda yürütülemeyeceği yönünde şekilleniyor. Lübnan, Gazze, Suriye veya İran’ın başka bir yerindeki çıkarlarına yönelik bir saldırının, izole bir güvenlik olayı olarak değil, müzakere sürecinin kasıtlı bir ihlali olarak görüleceği ve bu nedenle orantılı bir yanıt gerektireceği aktarılıyor. Askeri analistler, bu orantılılık kavramının ölçülü ve sınırlı görünse de, İran’ın stratejik doktrini içinde caydırıcılığı yeniden tesis edecek kadar acı verici anlamına geldiğini belirtiyor. Tek bir İsrail uçuşunun füze salvosuyla karşılanabileceği, sınırlı bir kara işgalinin Lübnan, Suriye ve Irak’tan çok cepheli bir yanıtı davet edebileceği ifade ediliyor.

Önümüzdeki günler, özellikle Cuma günü Cenevre’de mutabakatın resmi imzalanmasına kadar, Tahran’da kritik bir doğrulama aşaması olarak görülüyor. Bu süreçte, Washington ve Tel Aviv’in, Lübnan dahil tüm cephelerde yasa dışı ve adaletsiz savaşı sona erdirme yükümlülüklerini yerine getirmeye gerçekten hazır olup olmadıklarının test edileceği kaydediliyor.

Bu “doğrulama” vurgusu, İran’ın stratejik düşüncesini şekillendiren en derin yapısal gerçekliklerden birini, yani ABD’ye karşı mutlak güvensizliği gözler önüne seriyor. Yıllar boyunca Amerikan ihaneti ve kötü niyetinin tekrarlanan deneyimi nedeniyle, ortaya çıkan anlayışın diğer tarafa karşı “sıfır güven” üzerine inşa edildiği ifade ediliyor. Uzmanlar, İranlı yetkililerin ve yorumcuların onlarca yıllık Amerikan kötü niyetine, bozulan vaatlere, yaptırım tırmanışlarına, suikastlara ve diplomatik angajmanın ortasında bile gerçekleşen askeri saldırılara işaret ettiğini hatırlatıyor. “Müzakere masasını bombalamak” ifadesinin, Washington’un diplomasiyi taktiksel olarak kullanırken aynı anda askeri baskı uyguladığı inancını özetlediği İran söyleminde özel bir yer edindiği belirtiliyor. Bu, herhangi bir anlaşmanın, şimdi veya gelecekte, diğer tarafın onu yarın bozacağı varsayımıyla işlemesi gerektiği ve bu varsayımdan kurtulan tek anlaşmaların, acil, içkin ve etkili garantilerle desteklenenler olduğu anlamına geliyor.

İran, uluslararası kurumların veya Batı taahhütlerinin garantilerine güvenmek yerine, caydırıcılığı kendi acil yeteneklerine dayandırma kararlılığında. Bu caydırıcı çerçevenin kalbinde iki araç duruyor: Hürmüz Boğazı ve belirleyici askeri misilleme tehdidi. Hürmüz Boğazı’nın fiilen İran egemenliği altında olduğu, dünya petrolünün yüzde 20’sinin bu dar geçitten geçtiği hatırlatılıyor. Enerji analistleri, her tankerin, her sigortacının, her petrol ithal eden ülkenin, İran’ın saatler içinde küresel enerji piyasalarını kaosa sürükleyebileceğini bildiğini belirtiyor. Bu durumun, İran’a kriz dönemlerinde muazzam bir kaldıraç sağladığı gibi, gelecekteki anlaşmalara uyumu sağlayabilen aktif bir yaptırım mekanizması olarak da işlev gördüğü ifade ediliyor. Caydırıcılığın artık geçici bir savaş zamanı davranışı olmaktan çıktığı, İran’ın diplomatik mimarisinin kalıcı bir bileşeni haline geldiği kaydediliyor.

İkinci garanti ise Direniş Cephesi’nin entegrasyonu ve birden fazla cephede askeri yanıt verme yeteneği olarak öne çıkıyor. Askeri hazırlığın diplomasinin önünde engel değil, temel garantörü olarak kabul edildiği aktarılıyor. İran’ın, mevcut mutabakata giden süreçte Hizbullah, Irak direniş grupları ve Yemen’in Ensarullah hareketini koordineli bir stratejik ağ içinde birleştirebileceğini kanıtladığı belirtiliyor. Bölge gözlemcileri, bunun bir çıkar ittifakı değil, iyi örgütlenmiş bir bölgesel caydırıcılık sistemi olduğunu ve İran’ın çıkarlarına yönelik bir saldırının artık mutlaka İran askeri müdahalesini gerektirmediğini, Lübnan’dan bir roket, Yemen’den bir insansız hava aracı veya Irak’tan bir saldırının özerk direniş eylemleri olarak çerçevelenebileceğini, ancak her birinin stratejik hesaplara hizmet ettiğini belirtiyor. Bu durumun İran’a asimetrik üstünlük sağladığı ve doğrudan dahil olmaksızın düşmanlarına zarar verme yeteneği kazandırdığı ifade ediliyor.

Nükleer dosya ise bu çerçeve içinde ayrı ama önemli bir yere sahip. İran’ın nükleer silah üretmeme taahhüdünün yeni bir açıklama veya sürpriz olmadığı, İran’ın savunma doktrininin kalıcı ilkelerinden biri olduğu hatırlatılıyor. Analistler, İran’ın mevcut bir pozisyonu yeniden teyit ederek Batı’nın “nükleer geri dönüş” talebini bir zafer olarak sunmasını etkisiz hale getirdiğini belirtiyor. Mesajın açık olduğu ifade ediliyor: “Size bomba istemediğimizi söylemiştik. Bu, savaştan önce, savaş sırasında ve savaştan sonra da böyleydi. O halde, sanki yeni bir kazanç elde etmişsiniz gibi, hiç aramadığımız bir şeyden vazgeçmemizi istemeyin.” Bu yaklaşımın önemli bir pazarlık kozunu kapatma etkisi yarattığı kaydediliyor.

Belki de ortaya çıkan doktrinin en belirleyici boyutu, halk seferberliğinin rolü olarak gösteriliyor. Üçüncü empoze savaşın ardından gelecekteki müzakere süreçlerinin bütünlüğünü güvence altına almak için halkın sahada aktif varlığının gerekli olduğu ifade ediliyor. Siyasi tarihçiler, 1979 İslam Devrimi’nin halk ayaklanması, 1980’lerdeki empoze savaşın gönüllü paramiliter güçler tarafından sürdürülmesi ve son iki empoze savaşta halkın ön saflarda yer alması gibi örneklere atıfta bulunarak, halk katılımının ulusal birliği pekiştirdiğini, caydırıcılığı güçlendirdiğini ve dış aktörlerin hassas müzakereler sırasında iç bölünmeleri sömürmesini engellediğini belirtiyor.

Tahran, müzakere teminatı olarak aktif bir halk varlığı çağrısı yaparak iki hedefe birden ulaşıyor. Bir yandan iç baskıyı dışsallaştırıyor; seferber olmuş bir nüfus, hiçbir müzakerecinin görmezden gelemeyeceği siyasi bir gerçeklik yaratıyor. Diğer yandan, seferberliğin kendisi bir zafer olarak görülüyor. Gözlemciler, düşmanın sessizliği zayıflık olarak yorumlamasına karşı, halkın hem kalkan hem de kılıç haline geldiğini belirtiyor.

Düşmanın aşağılanması, rezaleti ve mağlubiyeti sürekli hatırlatılırken, gelecekteki müzakerelerde sahadaki muzaffer güç pozisyonundan hareket edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Zafere dayalı bu ruhun ön koşulunun, düşmanın içinde bulunduğu koşulların doğru anlaşılması olduğu belirtiliyor. Stratejik analistler, bu çerçevede zaferin bir slogan olmadığını, düşmanın ikmal hatları, siyasi kırılmaları, ekonomik tükenişi ve morali üzerine veriye dayalı bir değerlendirme olduğunu kaydediyor. Ancak o zaman, gerçek bir güç ve inkâr edilemez otorite konumundan müzakere edilebileceği ifade ediliyor.

ABD’nin bu süreçteki rolü ise eleştirel bir mercekle değerlendiriliyor. Gözlemciler, Washington’un İsrail’e verdiği koşulsuz askeri ve diplomatik desteğin, bölgede denge ve barışı tesis etme çabalarını baltaladığını ve İran’ın sıfır güven yaklaşımını haklı çıkardığını belirtiyor. ABD’nin geçmişte KOEP gibi uluslararası anlaşmalardan tek taraflı çekilmesi ve müzakere süreçleri devam ederken yaptırımları artırması, Tahran’ın kendi caydırıcılık mekanizmalarına yönelmesinin temel sebepleri arasında gösteriliyor. Bu bağlamda, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki hakimiyeti ve çok cepheli müdahale kapasitesi, uluslararası hukukun eşit ve adil uygulanmadığı bir ortamda meşru bir savunma aracı olarak tanımlanıyor.