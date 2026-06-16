Pasifik’te Yeni Hamle: ABD Ordusu Avustralya Kıyılarına Yerleşiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ve Avustralya arasındaki savunma iş birliği, Sidney ve çevresini de kapsayan güneydoğu kıyı şeridinde inşa edilecek yeni bir askeri depolama tesisiyle yeni bir boyuta taşınıyor. Pentagon’un planlarına göre bu depo; sadece temel lojistik malzemeleri değil, ağır zırhlı araçları, gelişmiş mühimmat sistemlerini ve operasyonel destek ekipmanlarını barındıracak.

Bu stratejik adımın arkasında, olası bir çatışma durumunda teçhizatın binlerce kilometre uzaktaki Hawaii veya Guam gibi adalardan taşınması yerine, doğrudan operasyon sahasının yakınında hazır bulundurulması yatıyor. Avustralya’nın güneydoğu kıyısı, hem güvenli bir arka hat oluşturması hem de modern liman altyapısına erişim kolaylığı nedeniyle bu kritik görev için seçildi.

Avustralya hükümeti ise bu projeyi bölge güvenliğinin teminatı ve istihdam kapısı olarak nitelendiriyor. Ancak Canberra’da yükselen bazı sesler, Amerikan askeri varlığının bu denli kalıcı ve büyük ölçekli bir yapıya bürünmesinin, bölgedeki jeopolitik gerilimi tırmandırabileceği ve Avustralya’yı hedef tahtasına koyabileceği uyarısında bulunuyor.

Lojistik hazırlıkların hız kazandığı proje, ABD’nin “bölgesel caydırıcılık” stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Eğer planlanan takvim işlerse, Avustralya kıyıları önümüzdeki birkaç yıl içinde Amerikan ordusunun en kritik ikmal duraklarından biri haline gelecek. Bu durum, bölgedeki güç dengelerini yeniden şekillendirecek bir askeri derinlik oluşturulması anlamına geliyor.