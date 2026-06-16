Arakçi'den “Cuma” Mesajı: ABD Garantörlüğünde Lübnan Şartı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran diplomasisinin en üst düzey ismi Abbas Araghchi’nin yaptığı son açıklamalar, bölgedeki askeri hareketliliğin seyrini değiştirecek kritik bir dönemece girildiğini gösteriyor. Araghchi, uzun süredir merakla beklenen ABD ile varılan uzlaşmanın Cuma günü itibarıyla resmen işlerlik kazanacağını belirtti. Ancak Tahran’ın bu süreçteki tavrı oldukça net: İsrail ordusu Lübnan sınırlarının gerisine çekilmediği sürece sahada kalıcı bir sessizlikten söz etmek mümkün olmayacak.

Açıklamanın en çok konuşulan noktası ise Washington’ın üstlendiği yeni rol oldu. Araghchi, mutabakatın uygulanması ve şartların yerine getirilmesi konusunda ABD’nin bizzat “garantör” sıfatıyla sorumluluk aldığını ifade etti. Bu hamle, Lübnan dosyasında ABD’nin sadece bir arabulucu değil, aynı zamanda sürecin güvenliğinden sorumlu ana aktör olarak konumlandığını teyit ediyor.

Tahran’ın bu çıkışı, topu tamamen karşı tarafa ve garantör sıfatıyla Washington’a atıyor. Cuma günü başlayacak olan yeni dönemde, İsrail’in Güney Lübnan’daki askeri varlığını sürdürüp sürdürmeyeceği, anlaşmanın geleceğini belirleyecek temel unsur olacak. Bölge başkentlerinde bu mutabakatın sahadaki çatışmaları durdurup durduramayacağı tartışılırken, Araghchi’nin “çekilme olmadan barış olmaz” vurgusu, önümüzdeki günlerin oldukça hareketli geçeceğinin sinyalini veriyor.

Şimdi tüm gözler, Cuma günü devreye girecek olan mekanizmanın nasıl işleyeceğine ve İsrail kanadından gelecek hamlelere çevrilmiş durumda.