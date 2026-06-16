Westminster’da BAE Gölgesi: Lordlar Kamarası Üyeleri Lobi Ağıyla Bağlantılı Çıktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Londra merkezli bir danışmanlık şirketinin, Birleşik Arap Emirlikleri’nin çıkarları doğrultusunda İngiliz siyasetçileri ve üst düzey bürokratları etkilemeye yönelik çalışmalar yürüttüğü iddiası, siyasi kulisleri hareketlendirdi. Şirketin yönetim ve danışma kadrosunda Lordlar Kamarası’ndan bazı üyelerin yer aldığı bilgisi kamuoyuna yansıdı.

Söz konusu isimlerin, parlamentodaki görevleriyle eş zamanlı olarak firmaya stratejik danışmanlık sunduğu, Körfez ülkesiyle ilgili politika başlıklarında temas trafiği yürüttüğü öne sürülüyor. Bu durum, özellikle dış politika ve savunma alanlarında alınan kararların bağımsızlığına ilişkin soru işaretlerine yol açtı.

İngiltere’de Lordlar Kamarası üyeleri belirli kurallar çerçevesinde dış görevler üstlenebiliyor; ancak bu faaliyetlerin çıkar beyanı kayıtlarına eksiksiz şekilde işlenmesi gerekiyor. Muhalefet cephesinden bazı milletvekilleri, konunun etik kurullar tarafından incelenmesi çağrısında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri son yıllarda Londra’da diplomatik ve ekonomik temaslarını artırmış, finans, savunma ve teknoloji alanlarında önemli yatırımlara imza atmıştı. Ortaya çıkan bu bağlantı, söz konusu temasların perde arkasında daha sistematik bir etki ağı olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

Gözler şimdi hem Lordlar Kamarası Etik Komitesi’nin atacağı adımlara hem de hükümetin yabancı etki ve lobi faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri sıkılaştırıp sıkılaştırmayacağına çevrildi. Westminster’da yaşanan bu gelişme, İngiliz siyasetinde şeffaflık tartışmalarının uzun süre gündemde kalacağının işareti olarak görülüyor.