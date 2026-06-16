Uluslararası Hüseyni Süt Çocukları Buluşması cuma günü düzenlenecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Muharrem ayının ilk cuma günü gerçekleştirilen Hüseyni Süt Çocukları Buluşması bu yıl da milyonlarca kadının katılımıyla düzenlenecek.

Bu yılki Uluslararası Hüseyni Süt Çocukları Buluşması’nın 45 ülkede ve İran genelinde 9 bin 500’den fazla noktada gerçekleştirilmesi planlanıyor. Organizasyona 8 milyondan fazla kadının katılması bekleniyor.

Türkiye, Irak ve Rusya, etkinliğe ev sahipliği yapacak ülkeler arasında yer alıyor.

Hazreti Ali Asgar Dünya Meclisi Genel Sekreteri Davud Menafipur, etkinlik dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, “İmam Hüseyin’in (a.s.) süt çocuğunun şehadeti, son 1400 yıl boyunca Kerbela’nın haklılığını ortaya koyan eşsiz bir delildir” dedi.

Kadınların zuhura zemin hazırlamadaki rolünün belirleyici olduğunu belirten Menafipur, Muharrem ayının ilk cuma günü annelerin Velayet-i Fakih’e biat programının ve kadınların şehit liderin cenaze törenine yoğun katılımının gündemde olduğunu ifade etti. Menafipur, “Kadınlar bu sürece aktif şekilde katılmadıkça zuhur gerçekleşmeyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Hazreti Ali Asgar Dünya Meclisi’nin temel misyonunun, süt çocuğunun mazlumluğunun taşıdığı gücü dünyaya duyurmak olduğunu vurgulayan Menafipur, “Amacımız, Hazreti Ali Asgar’ın (a.s.) merkezinde yer aldığı bu eşsiz mazlumiyetin gücüyle, İmam Hüseyin’in (a.s.) mesajını ortaya koymak ve gerçekleri inkâr edenlerin sesini kısmaktır” ifadelerini kullandı.

Menafipur ayrıca, önceki yıllarda düzenlenen Hüseyni Süt Çocukları buluşmalarına 8 milyondan fazla kadının katıldığını belirterek, katılımcı sayısının her yıl artmaya devam ettiğini söyledi.