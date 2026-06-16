Batı Şeria’da Tansiyon Düşmüyor: Baskınlar ve Yerleşimci Hareketliliği Tırmanışta

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Batı Şeria’nın farklı noktalarından sabahın erken saatlerinden itibaren çatışma ve baskın haberleri gelmeye başladı. İsrail birlikleri, özellikle Cenin ve Nablus çevresindeki mahallelere zırhlı araçlarla girerek bazı evlerde arama yaptı. Yerel kaynaklar, bu operasyonlar sırasında zaman zaman silah seslerinin yükseldiğini ve bazı yolların askeri araçlarla kapatıldığını bildiriyor.

Sadece askeri hareketlilik değil, sivil yerleşimci grupların faaliyetleri de günün öne çıkan başlıkları arasındaydı. Bazı tarım arazilerinde ve köylerin girişlerinde toplanan yerleşimcilerin, Filistinli çiftçilerin çalışmalarını engellediği ve araçlara yönelik taşlı saldırıların yaşandığı belirtiliyor. Özellikle zeytinliklerin bulunduğu bölgelerde yaşanan bu sürtüşmeler, bölge halkı için günlük hayatı durma noktasına getirdi.

Filistin Kızılayı, bugün yaşanan olaylarda yaralananlara müdahale etmek için ekiplerin teyakkuzda olduğunu duyurdu. Saha raporları, müdahalelerin dozunun arttığını ve göz yaşartıcı gaz kullanımının yerleşim birimlerinin iç kısımlarına kadar yayıldığını gösteriyor.

Öte yandan, İsrail güvenlik makamları bu operasyonların “aranan şahıslara yönelik rutin güvenlik tedbirleri” olduğunu savunurken, bölgedeki tansiyonun düşmesi bir yana, olayların daha geniş bir alana yayılma eğilimi göstermesi endişeleri artırıyor. Sokaklardaki askeri varlık ve kontrol noktalarındaki sıkı denetimler nedeniyle Batı Şeria genelinde trafik ve ticaret akışı da ciddi şekilde aksamış durumda.