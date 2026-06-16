İran ile ABD arasındaki mutabakat: 14 maddenin detaylı analizi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:İran ile ABD arasında imzalanan “İslamabad Mutabakatı”nın, daha önceki nükleer anlaşmalardan temelde farklı bir mimariye sahip olduğu belirtiliyor. Diplomatik kaynakların aktardığına göre, bu belge, İran’ın nükleer alanda yeni bir taviz vermediği, buna karşılık önemli ekonomik ve stratejik kazanımlar elde ettiği bir yapı olarak değerlendiriliyor.

Mutabakat metninde yer alan maddelere göre, ABD ve ortaklarının İran’a yönelik üç önemli taahhüdü bulunuyor:

1. 300 milyar dolarlık yeniden yapılandırma taahhüdü: Kaynakların ifadesine göre, bu tutarın geri ödeme mekanizması olmaksızın İran ekonomisine doğrudan yatırım şeklinde yapılması öngörülüyor.

2. 24 milyar dolarlık dondurulmuş varlığın serbest bırakılması: Yetkililerin aktardığına göre, bu miktarın yarısının herhangi bir müzakere başlamadan transfer edileceği belirtiliyor.

3. Deniz ablukasının tamamen kaldırılması: Analistlerin kaydettiğine göre, ablukanın 30 gün içinde tamamen kaldırılacağı ve Amerikan askerlerinin İran çevresindeki çeperden çekileceği ifade ediliyor.

Hürmüz Boğazı: Kritik Kontrol Noktası

Hürmüz Boğazı’nın açılacağı ancak bunun İran’ın şartlarıyla gerçekleşeceği belirtiliyor. Gözlemciler, dünya petrol ihracatının beşte birinin geçtiği bu stratejik koridorun yönetimini İran’ın elinde tuttuğunu vurguluyor. Washington’un bu statüyü yalnızca tanımakla kalmadığı, aynı zamanda hukuki olarak meşrulaştırdığı ifade ediliyor.

Nükleer 9. Madde: Yükümlülük İçermeyen Bir Formalite

Mutabakatın nükleer başlıklı 9. maddesinde, İran’ın nükleer silah üretmeme taahhüdünü yinelediği, ancak bunun dışında herhangi bir yeni yükümlülük getirilmediği aktarılıyor. Kaynaklara göre:

· Uranyum zenginleştirme tavanı bulunmuyor.

· Santrifüjlerin sökülmesine dair herhangi bir talep yer almıyor.

· Yeni denetim rejimleri öngörülmüyor.

· Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) erişimi, herhangi bir genişletme olmaksızın mevcut anlaşmalar çerçevesinde kalıyor.

Analistlerin değerlendirmesine göre, İran nükleer alanda hiçbir yeni taviz vermemiş, belge sadece Tahran’ın son yirmi yıldır zaten beyan ettiği hususları kayda geçirmiş durumda.

14. Madde: Tüm Temel Yaptırım Gerekçelerinin Kaldırılması

Mutabakatın en dikkat çekici maddesi olarak 14. madde öne çıkıyor. Bu maddeyle, İran’ın füze programı ve direniş ekseninin desteklenmesi konularının müzakere gündeminden sonsuza dek çıkarıldığı ifade ediliyor.

Diplomatik çevrelerin aktardığına göre, bu durum ABD’nin bu konulara bir daha asla dönmemeyi hukuken kabul ettiği anlamına geliyor. Böylece Washington’un son 15 yıldır yaptırım uygulamak ve askeri baskı kurmak için kullandığı iki ana argümanın müzakere sahasından tamamen dışlanmış olduğu belirtiliyor.

Usul Boşluğu: Nükleer Parametreler için 60 Gün

Nükleer parametrelerin resmî olarak 60 günlük bir pencere içinde tartışılmaya devam edeceği kaydediliyor. Ancak analistlerin vurguladığına göre, bu müzakereler yeni bir statü altında başlayacak: Amerikan askerleri çekilmiş, abluka kaldırılmış, 12 milyar dolar transfer edilmiş ve füze programı sonsuza dek kapsam dışı bırakılmış olacak.

Bu noktada gözlemciler, Washington’un elinde herhangi bir baskı aracı kalmadığını, İran’ın ikinci raunt başlamadan önce istediği her şeyi elde ettiği belirtildi.

Mutabakatın bölgesel ve küresel dengelere ilişkin dört temel çıkarım sunduğu ifade ediliyor:

Birinci çıkarım: İran’ın tek bir kurşun atmadan hukuki ve stratejik bir zafer kazandığı belirtiliyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı’nın bu sabah belgeyi “tam bir zafer” olarak nitelendirdiği aktarılıyor. Kaynaklara göre metin bunun bir propaganda değil, bir realite olduğunu doğruluyor.

İkinci çıkarım: ABD’nin “azami baskı” politikasından “müzakere öncesi azami taviz verme” politikasına geçtiği değerlendiriliyor. Analistlerin ifadesine göre, ABD yönetimi fiilen diyalog kurma imkânı için finansmanı serbest bırakarak, askeri baskıyı kaldırarak ve tüm ikincil gündem maddelerinden vazgeçerek ödeme yapmış durumda.

Üçüncü çıkarım: Bu emsalın herkes için oyunun kurallarını değiştirdiği kaydediliyor. Artık İran’a karşı yaptırımların değil, sadece taviz stratejisinin işlediği görülüyor. Bu durumun, Tahran ile ilişkilerde yaklaşımların gözden geçirilmesi için doğrudan bir sinyal olduğu ifade ediliyor.

Dördüncü çıkarım: Yeni formattaki nükleer anlaşmanın, nükleer yayılmanın önlenmesi açısından anlaşmanın hiç olmamasından bile daha tehlikeli olabileceği vurgulanıyor. Zira İran tüm teknolojik yeteneklerini koruyor, füze programını meşrulaştırıyor ve yüz milyarlarca dolar alıyor. Üstelik geriye kalan tek sınırlayıcının, Tahran’ın kendi gönüllü sözü olduğu belirtiliyor.