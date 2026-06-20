  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

İHA Saldırıları Rusya’nın Benzin Üretimini Vurdu

20 Haziran 2026 - 17:39
News ID: 1829577
İHA Saldırıları Rusya’nın Benzin Üretimini Vurdu

Rusya’nın merkezindeki büyük petrol rafinerilerinin insansız hava aracı saldırıları nedeniyle devre dışı kalması, ülkenin benzin üretimini ciddi şekilde etkiledi. Haziran ayının ikinci on gününün sonunda üretim, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 geriledi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya’nın enerji altyapısı son haftalarda art arda düzenlenen insansız hava aracı saldırılarının hedefi oldu. Özellikle ülkenin merkezindeki büyük petrol rafinerilerinde yaşanan kesintiler, benzin üretiminde belirgin bir düşüşe yol açtı.

Enerji sektöründen paylaşılan verilere göre, haziran ayının ikinci on gününün sonunda Rusya’nın benzin üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 25 azaldı. Üretimdeki bu düşüşün temel nedeni olarak, saldırılar sonrası bazı rafinerilerin geçici olarak faaliyetlerini durdurmak zorunda kalması gösteriliyor.

Saldırıların ardından bazı tesislerde bakım ve güvenlik incelemeleri başlatıldı. Bu süreçte üretim hatlarının bir bölümünün kapatılması, ülke genelindeki yakıt arzını doğrudan etkiledi.

Rusya’da enerji sektörü, son aylarda altyapıya yönelik saldırıların artmasıyla birlikte güvenlik önlemlerini artırmış durumda. Rafinerilerin yeniden tam kapasiteye dönmesi için çalışmalar sürerken, üretimin eski seviyelerine ne zaman ulaşacağı belirsizliğini koruyor.

Benzin üretimindeki düşüşün iç piyasadaki fiyatlara ve ihracat planlarına nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki haftalarda netleşecek. Enerji piyasası, rafinerilerdeki onarım çalışmalarının hızını yakından takip ediyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha