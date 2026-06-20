İHA Saldırıları Rusya’nın Benzin Üretimini Vurdu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Rusya’nın enerji altyapısı son haftalarda art arda düzenlenen insansız hava aracı saldırılarının hedefi oldu. Özellikle ülkenin merkezindeki büyük petrol rafinerilerinde yaşanan kesintiler, benzin üretiminde belirgin bir düşüşe yol açtı.

Enerji sektöründen paylaşılan verilere göre, haziran ayının ikinci on gününün sonunda Rusya’nın benzin üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 25 azaldı. Üretimdeki bu düşüşün temel nedeni olarak, saldırılar sonrası bazı rafinerilerin geçici olarak faaliyetlerini durdurmak zorunda kalması gösteriliyor.

Saldırıların ardından bazı tesislerde bakım ve güvenlik incelemeleri başlatıldı. Bu süreçte üretim hatlarının bir bölümünün kapatılması, ülke genelindeki yakıt arzını doğrudan etkiledi.

Rusya’da enerji sektörü, son aylarda altyapıya yönelik saldırıların artmasıyla birlikte güvenlik önlemlerini artırmış durumda. Rafinerilerin yeniden tam kapasiteye dönmesi için çalışmalar sürerken, üretimin eski seviyelerine ne zaman ulaşacağı belirsizliğini koruyor.

Benzin üretimindeki düşüşün iç piyasadaki fiyatlara ve ihracat planlarına nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki haftalarda netleşecek. Enerji piyasası, rafinerilerdeki onarım çalışmalarının hızını yakından takip ediyor.