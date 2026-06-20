Lübnan Ordusu: İsrail Saldırıları Ateşkesi Gölgede Bırakıyor

Ordu kaynaklarına göre, Nebatiye bölgesinde gerçekleşen son saldırıda bir Lübnan askeri yaşamını yitirdi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırının ayrıntılarına ilişkin inceleme başlatıldı.

Açıklamada, Lübnan ordusunun güneyde konuşlu birlikleri aracılığıyla güvenliği sağlamaya ve ateşkes hükümlerini uygulamaya çalıştığı, ancak devam eden saldırıların bu çabaları sekteye uğrattığı vurgulandı.

Nebatiye ve çevresinde son günlerde artan gerilim nedeniyle bazı yerleşimlerde hareketlilik yaşandığı, bölgede yaşayan sivillerin ise yeni bir çatışma dalgası ihtimalinden endişe duyduğu belirtiliyor.

Lübnan yönetimi, ateşkesin sahada eksiksiz uygulanması ve saldırıların durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Güney Lübnan’daki gelişmeler, bölgede zaten kırılgan olan güvenlik dengesinin yeniden sarsılabileceği yönündeki kaygıları artırıyor.