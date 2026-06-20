Tahran’ın Dondurulmuş Varlıklarına Erişimde Yeni Formül: Washington ve Doha’dan Mekanizma Hazırlığı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington ve Doha arasında yürütülen diplomatik görüşmeler sonucunda, İran’ın uluslararası yaptırımlar nedeniyle dondurulmuş durumda olan milyarlarca dolarlık varlıklarına erişimine yönelik yeni bir yol haritası belirlendi. Edinilen bilgilere göre, varlıkların doğrudan Tahran’a aktarılması yerine, insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla sıkı denetime tabi bir “fon mekanizması” üzerinden kullanılması hedefleniyor.

Katar’ın arabuluculuğunda yürütülen bu süreç, İran’ın temel ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamakla birlikte, ABD’nin yaptırım politikalarının “en azından temel insani alanlarda” esnetilebileceği yönündeki stratejik tercihiyle örtüşüyor. ABD yetkilileri, bu mekanizmanın amacının fonların askeri veya terör bağlantılı faaliyetlerde kullanılmasını önlemek olduğunu belirterek, sürecin her aşamasının şeffaflıkla izleneceğini vurguladı.

Tahran yönetimi ise dondurulmuş varlıkların kendi mülkiyeti olduğunu ve bunların ekonomik kalkınma ile halkın temel ihtiyaçları için kullanılmasının en doğal hakkı olduğunu savunuyor. İranlı yetkililer, mekanizmanın “dış müdahaleye açık olmaması ve ülkenin egemenlik haklarını ihlal etmemesi gerektiği” uyarısında bulunarak, fonların serbest bırakılmasının geniş kapsamlı bir ekonomik rahatlama için ilk adım olması gerektiği mesajını veriyor.

Uluslararası gözlemciler ve piyasa analistleri, bu girişimi Tahran ile Washington arasında olası bir nükleer veya bölgesel güvenlik müzakeresi öncesinde atılmış bir “güven artırıcı adım” olarak nitelendiriyor. Ancak uzmanlar, ABD’deki iç siyasi dinamiklerin ve Cumhuriyetçi kanadın İran’a yönelik sert yaptırım politikasının, bu mekanizmanın sürdürülebilirliğini zorlayabileceği konusunda uyarıyor.

Söz konusu finansal modelin nasıl işleyeceği, hangi bankalar üzerinden transferin gerçekleşeceği ve denetim yetkisinin kimde olacağı gibi teknik detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Süreç, Orta Doğu’da yaptırımların bir pazarlık unsuru olarak ne derece esnetilebileceğine dair küresel piyasalar tarafından da yakından takip ediliyor.