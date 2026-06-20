ABD‑İran Uzlaşısı Sonrası Bölgesel Dengeler Tartışılıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ile İran arasında sağlandığı ifade edilen mutabakatın ardından bölgedeki siyasi ve askeri dengeler yeniden tartışma konusu oldu. Uzmanlar, anlaşmanın ardından ortaya çıkan tablonun Orta Doğu’daki güç dağılımını etkileyebileceğini ve özellikle İsrail’in bölgesel rolü hakkında yeni değerlendirmelere yol açtığını dile getiriyor.

Bazı analistler, son dönemde yaşanan çatışmaların ve diplomatik gelişmelerin Tel Aviv’in uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşma kapasitesi konusunda soru işaretleri doğurduğunu savunuyor. Bu görüşe göre, Washington ile Tahran arasında oluşan yeni diyalog zemini, bölgedeki diplomatik manevra alanını genişletebilir.

Diğer yandan farklı değerlendirmeler de bulunuyor. Bazı uzmanlar ise İsrail’in askeri ve diplomatik kapasitesinin hâlâ güçlü olduğunu, tek bir mutabakatın bölgesel dengeleri köklü biçimde değiştirmeye yetmeyebileceğini ifade ediyor.

Gözlemcilere göre ABD‑İran hattındaki gelişmeler yalnızca iki ülke arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda Orta Doğu’daki ittifaklar, güvenlik politikaları ve diplomatik girişimler üzerinde de etkili olabilecek yeni bir sürecin habercisi olabilir.