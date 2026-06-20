  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

ABD‑İran Mutabakatının Ardından Gözler Yeni Diplomasi Trafiğinde

20 Haziran 2026 - 17:58
News ID: 1829589
ABD‑İran Mutabakatının Ardından Gözler Yeni Diplomasi Trafiğinde

Washington ile Tahran arasında varılan mutabakat sonrası yapılması planlanan görüşmelerde, Hürmüz Boğazı’nın güvenliği, bölgesel istikrar düzenlemeleri ve İran’la başlatılan müzakere sürecinin geleceği masaya yatırılacak.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından diplomatik temasların yeni bir aşamaya geçmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklara göre önümüzdeki dönemde yapılacak görüşmelerde özellikle Basra Körfezi’nin güvenliği ve enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın durumu öne çıkan başlıklardan biri olacak.

Görüşmelerde ayrıca bölgesel güvenlik mimarisine ilişkin olası düzenlemeler ile İran’la başlatılan müzakere sürecinin kapsamı ve takvimi de ele alınacak. Tarafların, gerilimin azaltılması ve deniz ticaret yollarının güvenliğinin sağlanması konusunda çeşitli önerileri değerlendirmesi bekleniyor.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nın dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olduğunu hatırlatarak, burada atılacak adımların küresel enerji piyasaları üzerinde de etkili olabileceğini belirtiyor.

Diplomatik çevreler, yapılacak temasların yalnızca iki ülke arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda Körfez’deki güvenlik dengelerini ve bölgedeki diğer aktörlerin tutumlarını da etkileyebilecek bir sürecin başlangıcı olabileceğine dikkat çekiyor.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha