ABD‑İran Mutabakatının Ardından Gözler Yeni Diplomasi Trafiğinde

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın ardından diplomatik temasların yeni bir aşamaya geçmesi bekleniyor. Diplomatik kaynaklara göre önümüzdeki dönemde yapılacak görüşmelerde özellikle Basra Körfezi’nin güvenliği ve enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın durumu öne çıkan başlıklardan biri olacak.

Görüşmelerde ayrıca bölgesel güvenlik mimarisine ilişkin olası düzenlemeler ile İran’la başlatılan müzakere sürecinin kapsamı ve takvimi de ele alınacak. Tarafların, gerilimin azaltılması ve deniz ticaret yollarının güvenliğinin sağlanması konusunda çeşitli önerileri değerlendirmesi bekleniyor.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nın dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir geçiş noktası olduğunu hatırlatarak, burada atılacak adımların küresel enerji piyasaları üzerinde de etkili olabileceğini belirtiyor.

Diplomatik çevreler, yapılacak temasların yalnızca iki ülke arasındaki ilişkileri değil, aynı zamanda Körfez’deki güvenlik dengelerini ve bölgedeki diğer aktörlerin tutumlarını da etkileyebilecek bir sürecin başlangıcı olabileceğine dikkat çekiyor.