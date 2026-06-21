Gazze’de Umut Yerini Yasa Bıraktı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de çatışmaların duracağına dair oluşan beklenti, sahadaki gelişmelerle birlikte yeniden sarsıldı. Ateşkes umutlarının konuşulduğu günlerin ardından bölgede art arda yaşanan saldırılar, çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Hastaneler ve yerel sağlık ekipleri, son günlerde getirilen yaralı ve hayatını kaybedenlerin sayısında ciddi artış olduğunu bildiriyor. Birçok aile, kısa süre önce evlerine dönme umuduyla beklerken yeniden saldırıların hedefi olan mahallelerden kaçmak zorunda kaldı.

Gazze Şehri başta olmak üzere farklı bölgelerde altyapının büyük bölümünün hasar gördüğü, elektrik ve su kesintilerinin hayatı daha da zorlaştırdığı belirtiliyor. Yıkılan binaların enkazı altında kalanlara ulaşmak için arama çalışmaları da sürüyor.

Ateşkes beklentisiyle başlayan sürecin yeni kayıplarla gölgelenmesi, bölgede yaşayan sivillerin belirsizlik duygusunu daha da derinleştirdi. Gazze’de birçok aile için umutla başlayan günler, yeniden cenaze törenleri ve göç hazırlıklarıyla sona eriyor.