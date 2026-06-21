Suriye’deki Suikast Gündemde: Colani’nin Eski Müttefiki Öldürüldü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin kuzeybatısında gerçekleştirilen ABD saldıısı bölgede geniş yankı uyandırdı. Operasyonda hayatını kaybeden Sami el-Uraydi’nin, bir dönem HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani’ye yakın isimlerden biri olması dikkat çekti.
21 Haziran 2026 - 17:33
News ID: 1830078
ABD’nin Suriye’de düzenlediği saldırıda öldürülen Sami el-Uraydi’nin, HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani’nin eski müttefiklerinden biri olduğu ortaya çıktı. Bu durum, saldırının sahadaki dengeler üzerindeki etkisine dair tartışmaları artırdı.
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