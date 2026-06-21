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Suriye’deki Suikast Gündemde: Colani’nin Eski Müttefiki Öldürüldü

21 Haziran 2026 - 17:33
News ID: 1830078
Suriye’deki Suikast Gündemde: Colani’nin Eski Müttefiki Öldürüldü

ABD’nin Suriye’de düzenlediği saldırıda öldürülen Sami el-Uraydi’nin, HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani’nin eski müttefiklerinden biri olduğu ortaya çıktı. Bu durum, saldırının sahadaki dengeler üzerindeki etkisine dair tartışmaları artırdı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Suriye’nin kuzeybatısında gerçekleştirilen ABD saldıısı bölgede geniş yankı uyandırdı. Operasyonda hayatını kaybeden Sami el-Uraydi’nin, bir dönem HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani’ye yakın isimlerden biri olması dikkat çekti.

Uraydi, geçmişte örgüt içindeki ideolojik isimlerden biri olarak biliniyordu. Ancak daha sonra yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle Colani ile yollarının ayrıldığı ve farklı gruplarla temas kurduğu ifade ediliyordu.

ABD tarafından düzenlenen saldırının, bölgede faaliyet gösteren silahlı yapılara yönelik hedefli operasyonların devamı niteliğinde olduğu belirtiliyor. Saldırının ardından İdlib ve çevresindeki bazı grupların güvenlik önlemlerini artırdığı aktarıldı.

Uraydi’nin öldürülmesi, Suriye’nin kuzeybatısındaki karmaşık ittifak ilişkilerini yeniden gündeme getirdi. Özellikle geçmişte aynı safta yer alan isimlerin bugün farklı çizgilerde bulunması, bölgedeki güç mücadelesinin ne kadar değişken olduğunu bir kez daha gösterdi.

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