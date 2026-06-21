Suriye’deki Suikast Gündemde: Colani’nin Eski Müttefiki Öldürüldü

Uraydi, geçmişte örgüt içindeki ideolojik isimlerden biri olarak biliniyordu. Ancak daha sonra yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle Colani ile yollarının ayrıldığı ve farklı gruplarla temas kurduğu ifade ediliyordu.

ABD tarafından düzenlenen saldırının, bölgede faaliyet gösteren silahlı yapılara yönelik hedefli operasyonların devamı niteliğinde olduğu belirtiliyor. Saldırının ardından İdlib ve çevresindeki bazı grupların güvenlik önlemlerini artırdığı aktarıldı.

Uraydi’nin öldürülmesi, Suriye’nin kuzeybatısındaki karmaşık ittifak ilişkilerini yeniden gündeme getirdi. Özellikle geçmişte aynı safta yer alan isimlerin bugün farklı çizgilerde bulunması, bölgedeki güç mücadelesinin ne kadar değişken olduğunu bir kez daha gösterdi.