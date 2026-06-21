Mearsheimer: Washington İran Karşısında Geri Adım Attı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası ilişkiler alanındaki çalışmalarıyla bilinen Prof. John Mearsheimer, son dönemde ABD ile İran arasında varılan anlaşmaya ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Mearsheimer, Washington ve Tel Aviv’in İran’a karşı yürüttüğü askeri ve siyasi baskının hedeflenen sonucu üretmediğini ifade etti.

Mearsheimer’a göre sahadaki gelişmeler ve bölgesel dengeler, ABD yönetimini beklenmedik bir noktaya getirdi. Washington’ın başlangıçta daha sert hedeflerle hareket ettiğini söyleyen Mearsheimer, süreç ilerledikçe bunun sürdürülebilir olmadığının ortaya çıktığını dile getirdi.

Amerikalı akademisyen, küresel ekonomi üzerinde oluşabilecek daha büyük bir sarsıntının önüne geçmek için ABD’nin İran’la anlaşma yolunu seçtiğini belirtti. Bu adımın yalnızca iki ülke arasındaki ilişkilerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda Ortadoğu’daki güç dengesini de etkileyecek bir gelişme olduğunu söyledi.

Mearsheimer’ın değerlendirmeleri, özellikle son dönemde Washington ile Tahran arasında yaşanan diplomatik temasların ardından uluslararası kamuoyunda daha geniş bir tartışmayı beraberinde getirdi. Ona göre ortaya çıkan tablo, bölgede uzun süredir sürdürülen baskı politikasının sınırlarına ulaşıldığını gösteriyor.