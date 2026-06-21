Ali et-Tahir Tepesi’nde Çatışma: İsrail İlerleyişi Roket ve İHA’larla Durduruldu

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Güney Lübnan, dün gün boyu devam eden gerilimin ardından akşam saatlerinde yeniden sıcak çatışmalara sahne oldu. İsrail ordusuna bağlı birlikler, bölgenin hakim noktalarından biri olarak görülen Ali et-Tahir Tepesi istikametinde bir ilerleme harekatı başlattı. Ancak İsrail askerlerinin tepenin yamaçlarına doğru yaklaştığı sırada, bölgede hazır bekleyen Hizbullah güçleri karşı hamle yaptı.

Bölgeden gelen bilgilere göre, saldırı aynı anda hem roket atışları hem de insansız hava araçlarının kullanımıyla gerçekleşti. Bu koordineli müdahale, İsrail güçlerinin ilerleyişini doğrudan hedef aldı. Saldırı sonrası bölgede yoğun dumanlar yükselirken, İsrail birimlerinin ateş hattında kalarak geri çekilmek zorunda kaldığı gözlendi.

Güney sınır hattında taraflar arasındaki çatışmaların dozajı giderek artıyor. Özellikle stratejik tepelerin kontrolü için verilen bu mücadele, sınırın diğer noktalarına da sıçramış durumda. Bölgedeki hareketlilik, sınırın her iki tarafında da alarm durumunun sürdüğünü gösteriyor.