Gökyüzünde İHA Düellosu: Rusya Semalarına Geniş Çaplı Saldırı Girişimi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Son dönemde artan hava saldırıları, savaşın cephe hattının çok ötesine, Rusya’nın iç bölgelerine kadar uzandığını bir kez daha gözler önüne serdi. İki taraf arasındaki İHA savaşı giderek daha karmaşık ve şiddetli bir hal alırken, gece saatlerinde yaşanan hareketlilik bu durumun son örneği oldu.

Savunma birimlerinden yapılan açıklamaya göre, özellikle sınır hattındaki ve stratejik öneme sahip noktalara gönderilen çok sayıda araç, hava savunma sistemleri tarafından hedeflerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Saldırı girişimlerinin kapsamı, tarafların bu teknolojiyi nasıl ana strateji haline getirdiğini kanıtlar nitelikte. Ukrayna’nın uzun menzilli İHA’larla baskıyı artırma çabası ile Rusya’nın savunma ağlarını sürekli tetikte tutma gayreti, gökyüzündeki bu “satranç oyununu” günbegün daha tehlikeli hale getiriyor.

Yaşanan bu son dalga, aslında aylar süren bir tırmanışın sadece bir parçası. Her iki taraf da hava sahası kontrolünü elinde tutmak için sürekli yeni yöntemler deniyor. Moskova, saldırı girişimlerinde ciddi bir can kaybı veya kritik altyapılarda büyük bir hasar oluşmadığını belirtiyor. Ancak ülkenin dört bir yanından gelen bu tür haberler, sınırların ötesindeki gerilimin aslında ne kadar yüksek olduğunu göstermeye yetiyor.