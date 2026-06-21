ABD‑İran Mutabakatında “Lübnan” Detayı: Asıl Sınav Sahada Başlayacak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ile İran arasında imzalanan mutabakatın satır aralarında yer alan Lübnan başlığı, anlaşmanın en çok konuşulan unsurlarından biri haline geldi. Metinde Lübnan’ın durumuna özel bir yer ayrılması, Tahran’ın müzakerelerde elde ettiği önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor. Buna karşın bölgedeki askeri ve siyasi tablo, meselenin yalnızca diplomatik metinlerle çözülemeyecek kadar karmaşık olduğunu ortaya koyuyor.

El‑Ahbar gazetesi yazarı Hadi Taki’ye göre anlaşmanın gerçek etkisi, sahadaki gelişmelerle ölçülecek. Özellikle İsrail’in işgal altında tuttuğu noktalardan çekilip çekilmeyeceği, mutabakatın kaderini belirleyecek ilk başlık olarak öne çıkıyor. Bu adımın atılmaması halinde anlaşmanın Lübnan cephesinde sınırlı bir etkide kalabileceği belirtiliyor.

Bir diğer kritik mesele ise bölgedeki güç dengesi. Lübnan sınırındaki caydırıcılık dengesinin korunup korunamayacağı, tarafların sahadaki pozisyonlarını doğrudan etkileyecek. Aynı zamanda Lübnan iç siyasetinde farklı önceliklere sahip aktörlerin bu süreçte ortak bir zemin bulup bulamayacağı da anlaşmanın geleceğini şekillendirecek başlıklardan biri olarak görülüyor.

Öte yandan silahların susması halinde gündeme gelecek başka sorular da var. Savaşın ardından ortaya çıkacak yeniden imar ihtiyacı ve esirlerin akıbeti gibi dosyalar şimdiden tartışılmaya başlanmış durumda. Bu konuların nasıl ele alınacağı, mutabakatın yalnızca bir ateşkes mi yoksa gerçekten yeni bir dönemin başlangıcı mı olduğunu ortaya koyacak.