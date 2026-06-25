Pezeşkiyan: İran füzeleri mutabakat zaptında yer almadı ve almayacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile İslamabad’da düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Ülkesinin füze programına ilişkin konuların mutabakat zaptında yer almadığını ve hiçbir zaman da tartışma konusu olmayacağını vurgulayan Pezeşkiyan, "Savunma kapasitemiz konusunda kimseyle müzakere yapmayız. Eğer savunma silahlarımız olmasaydı düşman aynı Gazze gibi ülkeyi yerle bir ederdi." diye konuştu.

İran-Pakistan ilişkilerinin daha ileri düzeye çıkarılması gerektiğini vurgulayan Pezeşkiyan, iki ülkenin ortak işbirliğiyle bölgede örnek bir kardeşlik modeli inşa edebileceğini ifade etti.

"İslam ülkelerine yeni bir güvenlik mimarisi için dostluk eli uzatıyoruz"

Bölgesel güvenliğin önemine değinen Pezeşkiyan, “Bölgede ortak bir anlayış geliştirmek ve yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmak adına tüm İslam ülkelerine dostluk elimizi uzatıyoruz” dedi.

Bu bağlamda bölgesel iş birliğinin önemine dikkat çeken Pezeşkiyan, Türkiye, Katar, Suudi Arabistan ve Mısır gibi kilit öneme sahip ülkelerin, bu bölgesel yapının şekillendirilmesinde etkin bir rol üstlenebileceğini vurguladı.

Pezeşkiyan sözlerine şöyle devam etti:

“Barış, istikrar, kalıcı güvenlik ile halkların kalkınma ve refahı ancak açık ve samimi diyaloglar, bölgesel işbirliği ve bölge ülkeleri arasında karşılıklı saygıya dayalı etkileşimler yoluyla sağlanabilir.”

Pezeşkiyan, "Müslümanların birlik olup, düşmanlarına karşı birlik ve dayanışma içinde hareket etmeleri gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.