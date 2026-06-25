ABD Senatosu’nda İran oylaması: Trump'ın savaş talebi reddedildi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Kongresi’nde İran’a yönelik askeri operasyonların sınırlandırılmasına ilişkin Temsilciler Meclisi kararının Senato’da yapılan oylamada kabul edildiği aktarıldı. Oylamada Cumhuriyetçi Parti içerisinden Alaska Senatörü Lisa Murkowski, Maine Senatörü Susan Collins, Kentucky Senatörü Rand Paul ve Louisiana Senatörü Bill Cassidy’nin Demokratlarla birlikte hareket etmesi, Washington iç siyasetinde dış politika kırılmasının belirginleştiği şeklinde değerlendirildi.

Senato’daki çoğunluk dengelerinin, Kentucky Cumhuriyetçi Senatörü Mitch McConnell’ın sağlık gerekçesiyle katılamaması ve Pensilvanya Cumhuriyetçi Senatörü Dave McCormick’in yokluğu nedeniyle değiştiği, bu durumun Demokratlara oylamada avantaj sağladığı aktarıldı. Söz konusu tablo, ABD’nin İran politikası üzerinde Kongre içinde artan görüş ayrılıklarını görünür hale getirdiği şeklinde yorumlanıyor.

Demokrat Senato lideri Chuck Schumer’in açıklamalarında, “Amerikalıların Trump’ın İran’daki tarihi hatasının bedelini ödediği” ifadelerini kullandığı ve “Bu, Amerika’nın şimdiye kadar yaptığı en kötü dış politika girişimlerinden biri olarak tarih kitaplarına geçecek” dediği aktarıldı. Bu ifadeler, bazı eleştirmenler tarafından Washington’un Orta Doğu’da izlediği askeri müdahaleci çizginin ağır sonuçlarına işaret eden bir değerlendirme olarak ele alındı.

Kararın hukuki bağlayıcılığının sınırlı olduğu belirtilirken, hem Temsilciler Meclisi hem Senato’daki bazı Cumhuriyetçi üyelerin savaş politikalarına yönelik endişelerinin arttığı ifade edildi. Buna karşın bazı Batılı diplomatların söz konusu yaklaşımı “yayılmayı önleme ve bölgesel istikrarı koruma” çerçevesinde savunduğu, ancak bu söylemin ABD’nin Irak ve Afganistan müdahaleleri gibi geçmiş örneklerle çeliştiğinin uzmanlarca hatırlatıldığı kaydedildi.

Ayrıca oylamanın, Pentagon’un İran kaynaklı gerilimler ve mühimmat stoklarının yenilenmesi için Kongre’den yaklaşık 80 milyar dolarlık ek bütçe talep ettiği bir dönemde gerçekleştiği aktarıldı. Bu durum, ABD’nin askeri harcama önceliklerinin bölgesel çatışma riskleriyle birlikte yeniden şekillendiği şeklinde değerlendiriliyor.

İran cephesi açısından bakıldığında, bu tür siyasi bölünmelerin ve askeri maliyet tartışmalarının Washington’un bölgedeki tek taraflı hareket kapasitesini sınırladığı, buna karşılık İran’ın caydırıcılık ve bölgesel etki alanını güçlendirdiği yönünde yorumlar yapıldığı belirtiliyor.