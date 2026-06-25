Trump’tan Senato kararına tepki: İran politikası Washington’u bölüyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:ABD Başkanı Donald Trump’ın, Senato’da kabul edilen ve İran’a yönelik askeri operasyon yetkilerini sınırlayan karara sert tepki gösterdiği aktarıldı. Trump’ın açıklamasında, “Senato yaptığıyla işimi zorlaştırdı” ifadelerini kullandığı, ayrıca Kongre’nin tutumunu “düşmanlara yardım” olarak nitelendirdiği belirtildi.

Trump’ın, söz konusu sınırlamalara rağmen politik hedeflerini farklı yollarla sürdüreceğini ifade ettiği aktarılırken, bu açıklamaların Washington’da İran dosyası üzerinden artan siyasi gerilimi daha da görünür hale getirdiği değerlendiriliyor. Analistlere göre bu çıkış, ABD yönetimi içinde yürütme yetkilerinin kapsamı konusunda derinleşen tartışmaların bir yansıması olarak görülüyor.

Ayrıca Trump’ın, Senato’da yapılan oylamayı “anlamsız ve zamanlaması yanlış bir girişim” olarak nitelendirdiği kaydedildi. Söz konusu oylamanın, Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeler arasındaki bölünmeyi de ortaya çıkardığı ifade ediliyor.

Senato’da kabul edilen düzenlemeye göre, ABD Başkanı’nın İran’a yönelik herhangi bir askeri operasyon gerçekleştirebilmesi için Kongre onayı şartı getirildiği, aksi durumda tek taraflı müdahalenin engellendiği aktarıldı. Kararın 50 “evet” ve 48 “hayır” oyuyla kabul edildiği belirtildi.

Düzenlemenin, ABD Anayasası çerçevesinde savaş yetkisinin Kongre’de olduğu ilkesini yeniden öne çıkardığı ifade edilirken, bu durumun yürütme organının dış politika hareket alanını daralttığı yönünde değerlendirmeler yapıldığı kaydediliyor.

Öte yandan Trump’ın açıklamalarında İran’a ilişkin sert ifadeler de dikkat çekti. Trump’ın, “İran çöküşün eşiğindeydi ve fiilen istediğimiz her şeyi vermeye hazırdı” şeklindeki sözleri aktarıldı. Bu ifadelerin, bazı gözlemciler tarafından baskı politikalarının devamı olarak değerlendirildiği, ancak diplomatik çevrelerde ise bu söylemin gerilim tırmandırıcı nitelikte görüldüğü ifade ediliyor.

Buna karşılık bazı Batılı yetkililer, ABD’nin yaklaşımını “yayılmayı önleme ve caydırıcılık” çerçevesinde savunurken, bu söylemin geçmiş askeri müdahalelerle çeliştiğine yönelik eleştirilerin de sürdüğü kaydediliyor.

İran açısından ise ABD içindeki bu tür kurumsal sınırlamaların, Washington’un tek taraflı askeri hareket kapasitesini kısıtladığı ve diplomatik denge alanını genişlettiği yönünde değerlendirmeler yapıldığı belirtiliyor.