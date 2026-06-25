Demokrat Senatör Bernie Sanders'dan ABD Senatosu’nun İran kararına destek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Senatosu’nda İran’a yönelik askeri yetkilerin sınırlandırılmasını içeren kararın kabul edilmesinin ardından, Demokrat Senatör Bernie Sanders’ın Kongre’nin “nihayet sorumluluğunu yerine getirdiği” yönünde açıklama yaptığı aktarıldı. Sanders’ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kongre’nin aylardır yapması gereken bir adımı atarak Trump’ın İran’la savaş yetkilerinin sınırlandırılması yönünde oy kullandığı ifade edildiği belirtildi.

Sanders’ın açıklamasında, “Anayasa açıktır: Başkanlar Kongre’yi bypass ederek bizi tek taraflı şekilde savaşa sokamaz” ifadelerini kullandığı, bu çerçevenin ABD’de yürütme yetkilerinin savaş kararı üzerindeki sınırlarına ilişkin tartışmaları yeniden görünür hale getirdiği kaydedildi. Söz konusu değerlendirmeler, bazı hukuk çevreleri tarafından Kongre’nin savaş yetkisini yeniden tesis etme girişimi olarak yorumlandı.

Senato’da yapılan oylamada, Donald Trump’ın İran’a yönelik herhangi bir askeri operasyon gerçekleştirebilmesi için Kongre onayı şartının getirildiği, aksi durumda tek taraflı askeri müdahalenin engellendiği aktarıldı. Oylamanın 50 “evet” ve 48 “hayır” ile kabul edildiği belirtildi.

Kararın, ABD Anayasası’nda yer alan “Savaş Yetkileri Yasası” çerçevesinde düzenlendiği ve Kongre’nin askeri müdahalelerde nihai karar mercii olduğunu yeniden vurguladığı ifade edildi. Buna karşın bazı Cumhuriyetçi çevrelerin, bu adımı yürütme yetkisini kısıtlama ve dış politika esnekliğini azaltma girişimi olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

Önceki süreçte ABD Temsilciler Meclisi’nin de benzer bir düzenlemeyi kabul ettiği hatırlatılırken, bu gelişmenin ABD iç siyasetinde İran’a yönelik askeri strateji konusunda derinleşen görüş ayrılıklarını ortaya çıkardığı aktarıldı. Buna karşın eleştirmenler, Washington’un geçmişte Irak ve Afganistan müdahalelerinde Kongre yetkisi tartışmalarının fiilen aşındığını hatırlatarak mevcut kararların uygulamadaki etkisinin sınırlı olabileceğini dile getirdi.

İran açısından ise bu tür kararların ABD’nin tek taraflı askeri hareket kapasitesini daralttığı ve bölgesel gerilimlerde diplomatik manevra alanını genişlettiği yönünde değerlendirmeler yapıldığı ifade ediliyor.