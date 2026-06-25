CNN: İran oylaması Trump’a “olağanüstü uyarı” niteliğinde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: CNN’in haberine göre ABD Senatosu’nda İran’a yönelik askeri yetkilerin sınırlandırılmasını içeren kararın kabul edilmesi, Donald Trump yönetimi için “olağanüstü bir siyasi uyarı” niteliği taşıdığı şeklinde değerlendirildi. Haberde, söz konusu oylamanın, ABD’nin İran’a yönelik askeri angajmanının Kongre içinde yeterli siyasi destekten yoksun olduğuna işaret ettiği aktarıldı.

Senato’da yapılan oylamanın, yürütme organının savaş yetkileri konusunda tek taraflı hareket etme kapasitesine yönelik ciddi bir sınırlama getirdiği ifade edilirken, bu durumun özellikle İran dosyasında Washington’un politika alanını daralttığı kaydedildi. Analistlere göre bu gelişme, Kongre’nin dış politika ve askeri müdahale süreçlerinde yeniden belirleyici rol üstlenme eğilimini güçlendirdiği şeklinde yorumlanıyor.

CNN’in değerlendirmesinde, senatörlerin kullandığı oyların, Beyaz Saray’ın “savaş yanlısı” olarak tanımlanan politikalarına karşı artan muhalefeti yansıttığı ve yürütmeye açık bir siyasi mesaj gönderdiği belirtildi. Bu mesajın, İran ile olası askeri çatışmaların Kongre onayı olmaksızın sürdürülemeyeceği yönünde güçlü bir uyarı içerdiği ifade ediliyor.

Senato’da kabul edilen düzenlemeye göre, ABD Başkanı’nın İran’a yönelik herhangi bir askeri operasyon gerçekleştirebilmesi için Kongre’den önceden yetki alması gerektiği, aksi halde tek taraflı müdahalenin engellendiği aktarıldı. Oylamanın 50 “evet” ve 48 “hayır” ile kabul edildiği belirtildi.

Düzenlemenin “Savaş Yetkileri Yasası” çerçevesinde şekillendiği ve Kongre’nin savaş ve askeri müdahale kararlarında anayasal rolünü yeniden güçlendirdiği ifade edilirken, bu durumun yürütme organı ile yasama arasındaki yetki dengesini yeniden tartışmaya açtığı kaydediliyor.

Öte yandan benzer bir düzenlemenin daha önce Temsilciler Meclisi’nde de kabul edildiği hatırlatılırken, bu gelişmenin ABD’nin İran politikası etrafında derinleşen kurumsal ayrışmayı görünür hale getirdiği ifade ediliyor.

İran açısından ise ABD içindeki bu kurumsal sınırlamaların, Washington’un tek taraflı askeri adımlarını zorlaştırdığı ve diplomatik manevra alanını genişlettiği yönünde değerlendirmeler yapıldığı belirtiliyor.