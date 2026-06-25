İran Meclis Başkanı Kalibaf Bakü'de konuştu: İslamabad Mutabakatı ABD'nin yenilgi belgesidir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Azerbaycan'da düzenlenen İslam Parlamentolar Birliği toplantısında yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısını "organize bir stratejik değişim girişimi" olarak nitelendirdi. Galibaf, saldırganların askeri baskı, abluka, psikolojik operasyonlar ve terör eylemleriyle İran milletini geri adım atmaya zorlamayı hedeflediğini ancak bu hesapların tamamen boşa çıktığını ifade etti.

Galibaf, "Dünya bu direnişi ve zaferi nasıl takdir ettiğini gördü" diyerek, savaşın ağır maliyetlere rağmen "direncin gerçek güç olduğunu" ortaya koyduğunu belirtti. Kalıcı barışın teslimiyet, baskı ve zilletten değil; güç, onur ve saygıdan doğacağını vurguladı.

Savaşın bilançosu ve direnişin zaferi

Galibaf, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik 40 günlük saldırısında 3 binden fazla İran vatandaşının, çoğunluğu kadın ve çocukların şehit olduğunu, 30 binden fazla kişinin yaralandığını ve endüstriyel, sağlık, eğitim, enerji, ulaşım altyapısı ile binlerce konut ve hizmet biriminin hedef alındığını aktardı. Buna karşın, silahlı kuvvetlerin kahramanca direnişi ve halkın sokaklardaki kararlı duruşunun ABD ve İsrail'e ağır maliyetler yüklediğini ve düşmanı hedeflerinden vazgeçmeye zorladığını kaydetti.

Meclis Başkanı, bu direnişin İslam dünyasına "istiklal ve ulusal onurun İslam öğretilerine bağlılıkla mümkün olduğu" mesajını verdiğini belirtti.

İslamabad Mutabakatı ve diplomasi vurgusu

Galibaf, İslamabad Mutabakatı'nın baskı ve zorlamanın değil, İran milletinin cesareti ve gücünün ürünü olduğunu vurguladı. Bu mutabakatın, "ABD'nin yenilgi deklarasyonu" anlamına geldiğini ve karşı tarafın bir millete iradesini dayatmaktan vazgeçtiğinin göstergesi olduğunu ifade etti.

İran'ın diyalog ve diplomasiye hazır olduğunu ancak bunun saygı, eşitlik ve egemenliğin tanınması temelinde mümkün olacağını belirten Galibaf, bölge ülkelerine "kardeşlik ve işbirliği eli" uzattıklarını söyledi.

Bölgesel işbirliği ve yabancı güçlerin çekilmesi

Galibaf, İran'ın tüm İslam ülkeleriyle karşılıklı saygı, içişlerine müdahale etmeme, iyi komşuluk ve ortak çıkarlar ilkelerine dayalı işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu ifade etti. Ekonomik, ticari, finansal, bilimsel ve kolektif güvenlik mekanizmalarına yönelik her türlü girişimi desteklediklerini belirtti.

Bölgedeki yabancı askeri güçlerin çekilmesini "stratejik bir hedef" olarak tanımlayan Galibaf, deneyimlerin bu güçlerin kalıcı güvenlik sağlamadığını, aksine istikrarsızlığın kaynağı olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Filistin davasına vurgu

Meclis Başkanı, bölgesel güvenlik mimarisinden bahsederken Filistin meselesini görmezden gelmenin mümkün olmadığını belirtti. 80 yıllık deneyimin, Batı Asya'da adil bir Filistin çözümü olmadan hiçbir güvenlik mimarisinin inşa edilemeyeceğini gösterdiğini ifade eden Galibaf, şu değerlendirmede bulundu:

"Filistin meselesi sadece siyasi bir konu veya diplomatik bir dosya değil. Adaletsizlik üzerine inşa edilen barış kırılgan, bölgenin bir kısmını görmezden gelen güvenlik ise er ya da geç yaygın güvensizliğe dönüşecektir."

Galibaf, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına sahip olduğunu ve bu hakkın, toprakların asli sakinleri olan Müslüman, Hıristiyan ve Yahudilerin katılacağı bir referandumla kullanılması gerektiğini söyledi. Bu gerçekleşene kadar Filistin halkının direnişinin, işgale karşı meşru müdafaa hakkının bir tezahürü olduğunu belirtti.

Lübnan ve Gazze ile dayanışma

Galibaf, "Lübnan'daki ateşkes bizim için İran'daki ateşkes kadar, Lübnan'daki savaşın sona ermesi ise İran'daki savaşın sona ermesi kadar önemlidir" diyerek bölgesel dayanışma mesajı verdi. İslam dünyasının her noktasındaki istikrar ve gücün, tüm ümmetin onur ve istikrarını güçlendireceğine olan inancını ifade etti.