Amerikalı Gazeteci Carlson’dan Trump’a sert uyarı: İran savaşı başkanlığının sonu olacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:

Ünlü Amerikalı gazeteci ve siyaset yorumcusu Tucker Carlson, bu hafta Cumhuriyetçi Parti’den resmen ayrıldığını duyurdu. Carlson, Sky News’a yaptığı açıklamada, İran ile başlatılan savaşın Donald Trump’ın başkanlık döneminin en belirleyici olayı olacağını ve bu savaşın Trump’ın siyasi kariyerine ciddi zarar vereceğini belirtti.

Carlson, Şubat ayında Trump’a savaşın başkanlık mirasına gölge düşüreceği konusunda uyarıda bulunduğunu söyledi. “Elbette bu onun sonu olacak. Bunu Şubat ayında kendisine söyledim. Daha önce bildiği bir şeyi söyledim. Trump zeki ve ona bilmediği bir şey söylemedim” dedi.

MAGA hareketi için “gelecek yok”

Carlson, Trump’ın en güçlü destek tabanını oluşturan “Amerika’yı Yeniden Büyük Yap” (MAGA) hareketinin de İran savaşı nedeniyle geleceğinin olmadığını ifade etti. “MAGA hareketinin geleceği yok, bu savaş onu yok edecek” diyen Carlson, bu hareketin siyasi etkisini kaybedeceğini öne sürdü.

Carlson, 2003 Irak işgali ve 2008 mali çöküşünün George W. Bush’un başkanlık dönemini nasıl gölgelediğini hatırlatarak, “Bush’un başkanlığını neyle hatırlıyorsunuz? Irak savaşı ve 2008 mali çöküşü. Trump için de İran savaşı aynı olacak” ifadelerini kullandı.

Anketler Trump’a işaret ediyor

The Economist dergisi ile YouGov araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre, Trump’a destek oranı bu hafta yüzde 37’ye geriledi. Kasım ayında yapılacak ara seçimler öncesinde Trump karşıtı oranın ise yüzde 60 seviyesine yükseldiği kaydediliyor. Anket sonuçları, savaşın kamuoyu nezdinde Trump yönetimine olan güveni sarstığı şeklinde yorumlanıyor.

Carlson’ın parti değişikliği ve özeleştirisi

Carlson, bu hafta başında Cumhuriyetçi Parti’den istifa ettiğini ve ara seçimler öncesinde partiyi destekleme ihtimalinin bulunmadığını açıklamıştı. 2024’te Trump’ı destekleyen Carlson, İran savaşının başlamasının ardından bu desteğinden dolayı özür diledi ve insanları “yanlış yönlendirdiğini” ifade etti.

Savaşı defalarca “İsrail’in talebi” olarak nitelendiren ve Amerikan çıkarlarına aykırı olduğunu savunan Carlson, kararların büyük şirketlerin ve İsrail’in çıkarları doğrultusunda alındığını ileri sürdü.

Siyasi yankılar ve gelecek senaryoları

Carlson’ın bu açıklamaları, Trump yönetiminin İran politikasına yönelik eleştirileri artırabileceği ve ara seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Parti içinde yeni tartışmalara yol açabileceği şeklinde değerlendiriliyor. Gözlemciler, MAGA tabanındaki olası bir çözülmenin Trump’ın siyasi geleceğini doğrudan etkileyebileceğini ve partinin yeni bir yön arayışına girebileceğini ifade ediyor.