İranlı Bakan Kevser Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek matem programına katıldı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran İslam Cumhuriyeti Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Hüseyin Simai Sarraf, Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, İstanbul Başkonsolosu Ahmed Muhammedi ve beraberlerindeki heyet, Kevser Kültür Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında heyet, Kevser Ehlibeyt Mescidi'nde düzenlenen Şam-ı Gariban matem merasimine de katıldı.

Kurum Temsilcileriyle Görüşme

Matem merasimi öncesinde Kevser Kurumları ve EHLADER temsilcileri ile İranlı bakan ve heyeti arasında verimli bir görüşme gerçekleştirildi. Ev sahibi olarak heyeti ağırlayan EHLADER Genel Başkanı Kadir Akaras, Türkiye'deki İslami vahdet ve Ehlibeyt öğretilerini tanıtma çalışmalarını anlattı.

Görüşmeye, 400'e yakın tercüme ve 100'e yakın telif eser sahibi Kevser Yayınları Genel Müdürü Abbas Akyüz, On4 Tv Genel Yayın Yönetmeni Hürriyet Varol, Kevser Uluslararası İnsani Yardım Derneği Denetim Kurulu Başkanı Musa Güneş, Kevser Yayınları yöneticilerinden Ebulfazl Sert, Kevser Ehlibeyt Mescidi alimi Yakup Kumak, Ehlibeyt Gençlik Derneği sorumlusu Ehlibeyt alimi Mehdi Birdal, Ehlibeyt alimi ve meddahı Alican Görel ile On4 Tv Prodüksiyon sorumlusu Uğur Aktaş katıldı.

"Burada Yaptığınız Fiziki Cihattan Daha Etkili Bir Cihattır"

Görüşmede konuşan Bakan Hüseyin Simai Sarraf, sözlerine İslam İnkılabı Rehberi Şehid Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'yi anarak başladı. Kevser Kurumları'nın faaliyetlerini takdir eden Bakan Sarraf, dini faaliyetlerle sosyal yardımlaşmanın birleşimini, İmam Musa Sadr'ın Lübnan'daki misyonuna benzetti.

Küresel çapta pompalanan ahlak ve fıtrat dışı akımlara karşı gençleri korumaya yönelik kültürel çalışmaların hayati önem taşıdığını kaydeden İranlı Bakan, Kevser Kurumları'nın faaliyetlerinin fiziki cihattan daha etkili olduğunu vurguladı.

Şam-ı Gariban Merasimi

Görüşmenin ardından heyet, Kevser Ehlibeyt Mescidi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan Şam-ı Gariban matem merasimine iştirak etti. Milli Eğitim Bakanlığı'nın davetiyle Türkiye ziyareti gerçekleştiren İranlı Bakan, programın başlangıcında yaptığı kısa konuşmada, İran halkının bu Muharrem ayında iki büyük acıyı birlikte yaşadığını söyledi.

Kerbela'nın tüm insanlık için birlik noktası olduğuna işaret ettiği konuşmasında Bakan Sarraf, Emevi İslam anlayışının kabileciliğine karşı Hz. Peygamber'in "muhacir ve ensar" kavramlarıyla kurduğu kardeşlik sistemine dikkat çekti.

İranlı Bakan Sarraf, Kerbela'nın özünün, insanları dinden ayırmayı hedefleyen Emevi zihniyetiyle ceddi Hz. Muhammed'in dinini ayakta tutmak isteyen İmam Hüseyin'in temsil ettiği iki farklı düşünce sisteminin çatışması olduğunu kaydetti.

"Ehlibeyt Sevgisi ve Hz. Zeynep'in Direnişi"

Bakan Sarraf'ın ardından kürsüye gelen EHLADER Genel Başkanı Kadir Akaras, Şam-ı Gariban'ın hüznünü ve Ehlibeyt muhabbetinin kurtarıcı gücünü cemaatle paylaştı. İçindeki Ehlibeyt sevgisinin insanı tek bir adımda cehennemden cennete taşıyabileceğini Kerbela'daki Hürr örneğiyle anlatan Akaras, yaşlı bedeniyle İmam Hüseyin'in yardımına koşan Habib İbn Mezahir'in fedakarlığının da bugünün insanlığı için büyük bir örnek olduğuna işaret etti.

Gözyaşları ve Sinelerle Son Bulan Gece

Hz. Zeynep'in esaret kervanıyla başlayan musibetlerinin ve Kerbela sonrasında yaşanan derin acıların anıldığı merasim, okunan mersiyeler ve sinezenlerle doruğa ulaştı. Ehlibeyt dostları, gözyaşları içinde Kerbela şehitlerinin acısına ortak olarak bu anlamlı geceyi tamamladı.