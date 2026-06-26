Ukrayna'dan Rus enerji altyapısına yeni saldırılar: Enerji tesisleri savaşın yeni cephesi oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, savaşın 1584'üncü gününde yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin cephe hattından yaklaşık 1500 kilometre uzaklıktaki Ufa'da bulunan iki petrol rafinerisini ve cepheye yaklaşık 300 kilometre mesafedeki Krasnodar bölgesindeki bir petrol deposunu hedef aldığını ifade etti.

Krasnodar Bölgesi'ne bağlı Krasnoarmeysk ilçesi yetkilileri de Poltavskaya'da bulunan petrol deposunun saldırıda isabet aldığını doğruladı.

Saldırıların ardından Rusya tarafından kontrol edilen Kırım'da enerji altyapısında ciddi aksaklıklar yaşandığı bildirildi. Bölgenin Rusya tarafından atanan yönetimi, Ukrayna saldırılarının ardından elektrik kesintilerinin artırılacağını duyurdu.

Rus yönetimi tarafından atanan Kırım Valisi, saldırılar sonucunda yarımadanın en büyük şehri Sivastopol'de geniş çaplı elektrik kesintileri meydana geldiğini kaydetti. Bölgede yaşanan akaryakıt sıkıntısı nedeniyle halka benzin satışının geçici olarak durdurulduğu da bildirildi.

Kırım sınırındaki Herson bölgesinin Rus kontrolündeki kesimlerinde de elektrik hizmetlerinin tamamen veya kısmen kesildiği aktarıldı. Kırım'ın Rus yönetimi tarafından atanan Valisi Sergey Aksyonov ise bölgeye yönelik tren seferlerinin azaltıldığını açıkladı.

Öte yandan Zelenski, Belarus'ta Rus ordusunun kullandığı röle istasyonlarının devre dışı kaldığını belirtti. Ukrayna istihbaratının bu tesislerin faaliyetlerini durdurduğunu tespit ettiğini söyleyen Zelenski, buna karşın Belarus'un sınır hattında askeri amaçlarla kullanılabileceği değerlendirilen yol altyapısı ile mühimmat ve yakıt depolama tesislerinin inşasını sürdürdüğünü ifade etti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ise Ukrayna'yı ülkesini çatışmalara dahil etmeye çalışmakla suçladı. Lukaşenko, Rusya ile müttefik olduklarını ancak Ukrayna halkıyla savaşmayı istemediklerini dile getirdi.

Bu gelişmelerin ardından Ukrayna ordusunun, Rusya ve Belarus sınırındaki Çernihiv bölgesinde yaşayan yaklaşık bin sivil için 1 Temmuz'dan itibaren zorunlu tahliye kararı aldığı bildirildi.

Ukrayna'nın derin noktalara yönelik insansız hava aracı saldırılarının ardından Rusya'nın hava savunma sistemlerinde yeniden konuşlanmaya gittiği de aktarıldı. Zelenski, Moskova ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Valday'daki yerleşkesinin korunmasına öncelik verildiğini, ayrıca Kırım'ı Rusya ana karasına bağlayan Kerç Köprüsü çevresindeki hava savunmasının da güçlendirildiğini öne sürdü.

Öte yandan Reuters, Rusya'nın en büyük dördüncü petrol rafinerisi olan Norsi Rafinerisi'nin, Ukrayna'nın insansız hava aracı saldırısında ana arıtma ünitesinin hasar görmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.

Avrupa'da ise Fransa Donanması'nın Akdeniz'de, yaptırımları ihlal ederek Rus petrolü taşıdığı şüphesiyle Kamerun bayraklı "Deliver" isimli tankeri durdurduğu bildirildi. Gözlemciler, Batılı ülkelerin enerji yaptırımlarını sıkılaştırmaya yönelik adımlarının küresel enerji piyasasında yeni baskılar oluşturabileceğini değerlendiriyor.