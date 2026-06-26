ABD’nin savaş bütçesi Kongre’de takıldı: İran'a karşı savaş cephanelikleri tüketti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası ilişkiler gözlemcileri, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik askeri müdahalesini, uluslararası hukuk ve nükleer silahların yayılmasını önleme rejimi açısından değerlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, New York Times’a (NYT) konuşan ve konu hakkında bilgi sahibi olduğu belirtilen iki yetkili, çatışmalar sırasında tüketilen silah ve mühimmat stoklarının durumuna ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Kaynaklar, Trump ve Pentagon’un üst düzey yetkililerinin bu haftaki görüşmelerde mühimmat açığını kapatmak için iki yönlü bir strateji üzerinde durduğunu aktardı. Buna göre, savunma şirketlerinin üretimi hızlandırmaya teşvik edildiği ve operasyonlar için Kongre’ye ek bütçe baskısı yapıldığı ifade edildi.

Cenevre merkezli Nükleer Silahların Yasaklanması Takibi ve Uluslararası Nükleer Silahları Kaldırma Girişimi (ICAN) Program Koordinatörü Susi Snyder, “İran’ın nükleer programından kaynaklanan yakın bir tehdit yoktu ve nükleer silaha sahip iki ülke olan ABD ve İsrail, nükleer silaha sahip olmayan bir ülkeye saldırdı” ifadelerini kullanarak saldırıların hukuk dışı olduğunu vurguladı.

Tarihsel bağlamda, İran’ın nükleer faaliyetlerinin yıllardır uluslararası gözetim altında yürütüldüğü hatırlatılırken, bölgedeki tek nükleer silah gücü olan İsrail’in bu kapasitesine yönelik benzer bir uluslararası baskı veya askeri müdahale girişiminin bulunmadığına işaret ediliyor. Snyder’ın bu tutumu “kesinlikle çifte standart” olarak yorumladığı kaydedildi.

Mühimmat krizinin boyutları ise NYT haberinde somut verilerle ortaya kondu. Haberde, ABD’nin çatışma sürecinde Çin’e karşı olası bir savaş senaryosu için üretilen yaklaşık 1100 uzun menzilli gizli seyir füzesini kullandığı ve bu sayının, ABD envanterinde kalan toplam füze miktarına neredeyse eşit olduğu belirtildi. Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin (CSIS) geçen ay yayımladığı değerlendirmede ise, ABD’nin İran’a yönelik olası senaryolar için yeterli mühimmat kapasitesine sahip olduğu, ancak azalan stokların Batı Pasifik’te yaşanabilecek muhtemel bir çatışma açısından önemli bir zafiyet oluşturduğu vurgulandı.

Değerlendirmede, tüketilen mühimmat stoklarının yeniden oluşturulması için gereken sürenin giderek daha büyük bir endişe kaynağı haline geldiği ifadelerine yer verildi. Bu veriler ışığında, ABD’nin tüm enerjisini Orta Doğu’ya harcarken asıl stratejik rakibi Çin’e karşı zayıfladığı yorumları yapılıyor.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik ültimatomları ise diplomatik kaynaklarda “emperyalist dayatma” olarak değerlendiriliyor. Trump’ın, İran’ı Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaya zorlamak için kullandığı tehditleri ve anlaşma sağlanamaması halinde İran’daki tüm köprüleri ve enerji santrallerini yok edebileceği yönündeki söylemleri, askeri ve siyasi çevrelerde “gasp” ve “soykırım tehdidi” olarak nitelendirilmişti. Ancak NYT’nin aktardığı bilgilere göre, savaşın maliyetinin ve mühimmat tüketiminin boyutları, Trump’ı savunma şirketleriyle daha uzlaşmacı bir tutum sergilemeye itmiş durumda. Yetkililere göre Trump, yönetiminin ek kaynak sağlamak için çalıştığını dile getirirken, mevcut cephanelikteki erimenin öngörülenden çok daha derin olduğu kaydediliyor.

Trump yönetiminin savaş harcamaları için talep ettiği 70 milyar dolarlık ek fonun ise Kongre’de ciddi bir muhalefetle karşılaşması bekleniyor. Söz konusu teklifin Senato’dan geçebilmesi için iki partinin desteğine ihtiyaç duyulurken, Demokratların büyük bölümünün karşı çıktıkları bu çatışmanın finansmanına destek vermeyeceğini daha önce açıkladığı hatırlatıldı. Haberde ayrıca, her iki partiden bazı milletvekillerinin Trump’ın İran’la savaşı sona erdirmek amacıyla yaptığı anlaşmaya şüpheyle yaklaştığı ve başkan ile savunma bakanının savaşı başlatmış olmasına tepki gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.

Batılı diplomatik kaynakların sıklıkla başvurduğu “yayılmayı önleme” ve “bölgesel istikrarı koruma” söylemlerine karşın, ABD’nin kendi cephaneliğini tüketme pahasına yürüttüğü bu operasyonların sürdürülebilirliği sorgulanıyor. Eleştirmenler, Washington’un İsrail’in nükleer kapasitesine karşı aynı hassasiyeti göstermezken İran’a karşı yıpratıcı bir savaş yürütmesinin, bölgede kalıcı barıştan ziyade kendi stratejik derinliğini zedelediği görüşünü dile getiriyor. Tüm bu gelişmeler, Tahran yönetimi tarafından Washington’un sürdürülebilir bir savaş kapasitesine sahip olmadığının kanıtı olarak gösteriliyor. İranlı yetkililer, ABD ve İsrail’in ana hedeflerine ulaşamadığını, nükleer programı askeri eylemle sona erdiremediklerini ve bölgesel bağlantılarını koparamadıklarını belirtirken, Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf’ın İran’ın “nihai zafere doğru büyük bir adım attığı” söylemi ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın mutabakatı “dönüştürücü” olarak nitelendirmesi hatırlatılıyor.