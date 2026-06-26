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Siyonist rejimden Lübnan mesajı: ABD'ye rağmen geri çekilmeyeceğiz

26 Haziran 2026 - 19:32
News ID: 1831654
Siyonist rejimden Lübnan mesajı: ABD'ye rağmen geri çekilmeyeceğiz

Siyonist rejimin Enerji Bakanı Eli Cohen, işgal altındaki Güney Lübnan'da oluşturulan güvenlik bölgesinden geri çekilmenin Tel Aviv yönetiminin gündeminde bulunmadığını açıkladı. Cohen, ABD Başkanı Donald Trump'ın böyle bir talepte bulunması halinde dahi İsrail'in bu talebi kabul etmeyeceğini öne sürdü. Siyonist yetkili ayrıca Gazze Şeridi'nin tamamında güvenlik kontrolü kurmayı hedeflediklerini ifade etti.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist rejimin Enerji Bakanı Eli Cohen, Güney Lübnan'daki güvenlik bölgesinden geri çekilme konusunun Tel Aviv yönetiminin gündeminde yer almadığını söyledi.

İşgalci rejimin 14. Kanal televizyonuna konuşan Cohen, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail güçlerinin söz konusu bölgeden çekilmesini istemesi durumunda dahi bu talebin kabul edilmeyeceğini öne sürdü.

Cohen, Tel Aviv yönetiminin mevcut tutumundan geri adım atmayacağını belirterek, Güney Lübnan'daki askeri varlığın sürdürüleceğini ifade etti.

Siyonist yetkili açıklamasında, Lübnan'ın tamamını işgal etmeyi amaçlamadıklarını ileri sürerken, buna karşın Gazze Şeridi'nin tamamı üzerinde güvenlik kontrolü kurmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Cohen, işgalci rejimin nihayetinde Gazze Şeridi'nin tamamında tam kontrol sağlamayı planladığını iddia ederek, bunun Tel Aviv yönetiminin güvenlik hedeflerinin bir parçası olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Uzmanlar, Güney Lübnan'daki askeri varlığın sürdürülmesine yönelik açıklamaların, bölgede gerilimin tırmanmasına yol açabilecek yeni bir yaklaşımın işareti olarak değerlendirildiğini belirtirken, Gazze'nin tamamında kontrol kurmaya yönelik söylemlerin ise uluslararası toplumda tartışılmaya devam ettiği kaydediliyor.

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