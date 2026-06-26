Şanghay İşbirliği Örgütü'nden İran-ABD mutabakatına destek mesajı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Nurlan Yermekbayev, Çin'de İran'ın Büyükelçisi Abdülrıza Rahmani Fazli ile gerçekleştirdiği görüşmede, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakatın bölgesel güvenlik ve barışın güçlenmesine katkı sağlamasını umut ettiğini ifade etti.

Mehr Haber Ajansı'nın, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün resmi internet sitesine dayandırdığı habere göre Yermekbayev, görüşmede Kırgızistan'ın dönem başkanlığı sürecinde düzenlenmesi planlanan ana etkinlikler ile İran'ın örgüt bünyesinde çeşitli alanlarda sunduğu girişimlerde kaydedilen ilerlemeler hakkında bilgi verdi.

Yermekbayev ayrıca, İran tarafından kendisine Şehit Lider Hazret Ayetullah Uzma Seyyid Ali Hamaney'in cenaze törenine katılması için yapılan davetten dolayı teşekkür ederek, İran'a ziyaret gerçekleştirmeye hazır olduğunu dile getirdi.

İran'ın Pekin Büyükelçisi Abdülrıza Rahmani Fazli ise, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün İran İslam Cumhuriyeti'nin önem verdiği konulara yönelik sürekli desteği ve ilgisi dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

Görüşmede ayrıca tarafların, Şanghay İşbirliği Örgütü çatısı altında pratik iş birliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik ortak ilgilerini bir kez daha vurguladıkları belirtildi.