ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın "derin devlet" tarafından hedef alındığını iddia etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Kaliforniya eyaletinin Yorba Linda kentindeki Richard Nixon Başkanlık Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinlikte bir konuşma gerçekleştirdi. “Communion” adlı yeni kitabını tanıttığı etkinlikte Vance’in, Nixon’a duyduğu hayranlığı dile getirdiği kaydedildi.

Vance’in, Watergate skandalına ilişkin değerlendirmesi dikkat çekti. Vance’in, “Watergate skandalı yarın yaşansaydı, 12 saat süren bir haber olurdu. Bunun bir başkanın görevden alınmasına yol açacağı düşüncesi çılgınca” ifadelerini kullandığı belirtildi. Bu sözlerle Vance’in, Nixon’ın istifasıyla sonuçlanan sürecin günümüz medya ortamında çok daha farklı algılanacağını savunduğu aktarılıyor.

Vance’in konuşmasında, Nixon’ın görevden ayrılmasına yol açan süreç ile Trump’ın ilk başkanlık döneminde yaşananlar arasında benzerlik kurduğu ifade edildi. Vance’in, “derin devlet” olarak nitelendirdiği yapıların her iki lidere karşı da benzer yöntemler kullandığını öne sürdüğü kaydedildi.

Vance’in kendisini de Nixon’a benzettiği görüldü. Vance’in, “Genç senatör, başkan yardımcısı, birkaç çok satan kitap yazmış, medya tarafından nefret edilen biri. Bu biraz JD Vance’i andırıyor. Richard Nixon’ı her zaman sevmişimdir” ifadelerini kullandığı aktarıldı. Bu benzetmenin, Vance’in siyasi kimliğine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdiği belirtiliyor.

Bilindiği üzere Watergate skandalı, ABD’de 1972-1974 döneminde Başkan Richard Nixon yönetimini içeren ve Nixon’ın istifasıyla sonuçlanan büyük bir siyasi skandal olarak tarihe geçti. Skandalın, başkent Washington’da 17 Haziran 1972’de beş hırsızın Watergate iş merkezindeki bir büroya girerken polis tarafından yakalanmasıyla patlak verdiği hatırlatılıyor. Nixon hükümetinin 1972 seçimlerinde siyasi rakiplerini yasa dışı dinleme faaliyetlerinin açığa çıkarıldığı ve skandala adı karışan Nixon’ın istifa ederek görevini yardımcısı Gerald Ford’a devrettiği anımsatılıyor.