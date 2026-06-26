Uluslararası medya İran'a karşı savaşı nasıl yorumluyor?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Uluslararası medya kuruluşları, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri müdahalesini ve savaş sonrası gelişmeleri farklı perspektiflerden ele almaya devam ediyor. Batılı, Arap, Rus ve Çinli yayın organlarının haberlerinde ortak bir değerlendirme öne çıkıyor: Saldırganların ilan ettiği hedeflere ulaşılamadığı gibi, Washington ve Tel Aviv'in stratejik açmazlarının daha da derinleştiği kaydediliyor.

İngiliz ve Amerikan medyası: Bütçe krizi ve kamuoyu tepkisi

BBC'nin aktardığına göre, Beyaz Saray ile Kongre arasında savaş bütçesi konusunda ciddi bir gerilim yaşanıyor. Trump yönetiminin 87,6 milyar dolarlık ek bütçe talebine karşılık, Kongre'nin askeri eylemi kınayan bir kararı yalnızca bir gün önce kabul etmiş olması dikkat çekiyor. Raporda, talep edilen miktarın 67 milyar dolarının Savunma Bakanlığı'na ayrıldığı ve bunun 21 milyarının mühimmat, 17,3 milyarının operasyonel harcamalar ve 12,1 milyarının gizli programlar için öngörüldüğü belirtiliyor.

BBC, bu talebin Kongre'de ciddi bir muhalefetle karşılaştığını ve savaşın Kasım ara seçimleri öncesinde seçmenler nezdinde oldukça popüler olmadığını ekliyor. Beyaz Saray Bütçe Yönetim Ofisi'nin yazısında Pentagon'un "stoklarını yenilemesi" gerektiğinin açıklandığı ifade ediliyor. Trump'ın, savaş yetkilerini sınırlayan karara evet oyu veren Cumhuriyetçi senatörleri "kaybedenler" olarak nitelendirdiği ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesinde bu grubun "aptal oldukları için savaşı kaybetmek istediklerini" söylediği aktarılıyor.

BBC ayrıca, Trump ile Louisiana Senatörü Bill Cassidy arasında geçen gergin bir diyaloğa yer veriyor. Cassidy'nin Trump'a "Savaşın dört hafta süreceği söylenmişti, ancak dört ay oldu ve ilk hedeflerimize ulaşılamadı" dediği, ancak daha sonra J.D. Vance ve Steve Witkoff'tan "tam bir gerekçe" aldıktan sonra tavrını değiştirerek benzer bir kararı reddettiği bildiriliyor. Raporda, savaşın gerçek maliyetinin Pentagon'un 29 milyar dolarlık tahmininin çok üzerinde olduğu vurgulanıyor.

Time dergisinin aktardığına göre, Amerikan kamuoyu savaşın kazanımları konusunda derin bir karamsarlık içinde. Reuters/Ipsos anketine göre, Amerikalıların yalnızca yüzde 24'ü savaşın "maliyetine değdiğini" düşünüyor ve sadece yüzde 23'ü ABD'nin savaş öncesine göre daha güçlü bir konumda olduğuna inanıyor. Yüzde 35'lik bir kesim ise ABD'nin konumunun zayıfladığı görüşünde. Ayrıca, katılımcıların yüzde 63'ü imzalanan mutabakatın kalıcı bir barışa yol açmayacağını belirtiyor.

CBS News/YouGov anketinde ise, katılımcıların yüzde 69'unun ABD'nin İran'ın nükleer programını kalıcı olarak durduramadığına inandığı, yalnızca yüzde 31'inin aksini düşündüğü kaydediliyor. Amerikalıların büyük çoğunluğu, savaşın "İran'ın diğer ülkelere yönelik tehdidini durdurduğuna" (yüzde 68) veya "İran liderliğini ABD yanlısı hale getirdiğine" (yüzde 79) inanmıyor. Time, analistlere atfen, "Savaş öncesi politikalara göre neredeyse tüm tavizler veya değişiklikler ABD tarafından verilmiştir" değerlendirmesini aktarıyor. Trump'ın popülaritesinin Reuters/Ipsos'a göre Ocak 2025'teki yüzde 47'den yüzde 34'e gerilediği ve ekonomik yönetim memnuniyetinin yalnızca yüzde 22 olduğu belirtiliyor.

MSNBC'nin analistlerinden Anthony L. Fisher imzalı yazıda, Trump'ın İran'a karşı savaşı kaybederken, İran milli futbol takımını "ulusal güvenlik tehdidi" olarak hedef aldığı ifade ediliyor. Fisher'a göre, Trump yönetimi önce İran heyetine vize vermemiş, ardından takımı maçlarından sadece bir gün önce ABD'ye girmeye zorlamış ve maç biter bitmez ülkeyi terk etmelerini sağlamış. Haberde, İran takımının ana kamp ve konaklama yerinin Tucson, Arizona'dan Meksika'nın Tijuana kentine taşındığı ve İç Güvenlik Bakanı'nın hiçbir kanıt sunmadan İran'ı "terörist kaçakçılığı" ve "uyuyan hücreler" ile suçladığı belirtiliyor. Fisher bu iddiaları "gülünç" ve "en acınası türden güvenlik tiyatrosu" olarak nitelendiriyor. Trump'ın bir savaş başlattığı, hızla yenildiği ve şimdi sona erdirmek için neredeyse her şeyi yaptığı ve savaş öncesinden daha kötü bir duruma dönüldüğü değerlendiriliyor.

Arap medyası: Stratejik dönüşüm ve İsrail'in yalnızlığı

Arabi 21'in haberine göre, Pakistan ve Katar'ın geniş çaplı arabuluculuğu ve Arap-İslam ülkelerinin desteğiyle imzalanan mutabakat, bölgesel güvenlik ve siyasi denklemlerde köklü bir değişimi beraberinde getirdi. Analistlerin belirttiğine göre, bu anlaşma basit bir diplomatik mutabakattan öte, ABD ve İsrail'in İran'daki rejimi değiştirme veya devirme çabalarının stratejik başarısızlığının bir göstergesi. Raporda, İsrail'in müzakerelerin ana gövdesinden dışlanması ve bu rejimin nükleer program gibi hayati güvenlik dosyalarının yönetimindeki rolünün göz ardı edilmesinin, İsrail siyasi ve güvenlik çevreleri ile Beyaz Saray arasında ciddi ayrışmalara yol açtığı ifade ediliyor.

Haberde, İran, Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan'dan oluşan yeni bir stratejik eksenin oluşma ihtimaline dikkat çekiliyor; bu oluşumun "Büyük İsrail" projesini benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya bırakabileceği kaydediliyor. Lübnan cephesinde, çatışmaların durdurulmasına ilişkin maddelerin Direniş cephesi için önemli bir zafer olduğu ve İsrail'in direnişi yok etme ve yeni güvenlik denklemleri dayatma öngörülerinin aksine, sahadaki gerçekliklerin ve İsviçre'deki ateşkesi takip eden özel komitelerin oluşturulmasının, direniş cepheleri arasındaki bağın kopmadığını gösterdiği belirtiliyor. Raporun sonunda, İsrail'in temel endişesinin, yaptırımların kaldırılması ve uluslararası ilişkilerin yeniden inşasıyla birlikte İran'ın, İsrail'in bölgedeki varlığıyla mücadele etme kabiliyetini ikiye katlayacak yeni bir ekonomik ve askeri güce ulaşması olduğu vurgulanıyor.

el-Cezire'nin aktardığına göre, Trump'ın Körfez Arap ülkelerine yönelik koruma yaklaşımına ilişkin son açıklamaları, seçim söyleminin ötesine geçen yeni bir dünya görüşünü ortaya koyuyor. Trump'ın, ABD'yi ittifakların bir destekçisi veya değerlerin koruyucusu olarak değil, bir çıkar ağını yöneten devasa bir şirket olarak gördüğü ifade ediliyor. Bu anlayışta, "güvenlik koruması" bir "sözleşme maddesine" dönüştüğünde, on yıllardır Washington ile müttefikleri arasındaki ilişkilere yön veren tüm ilke ve kuralların çöktüğü belirtiliyor.

Haberde, Trump'ın "artık ücretsiz koruma yok" şeklindeki tutumunun sürekli bir inanç olduğu; güvenliğin artık ahlaki veya stratejik bir değer değil, alınıp satılması gereken bir hizmet olduğu kaydediliyor. Görüşmede Trump'ın, nükleer müzakereler sonuçsuz kalırsa, askeri saldırıların yeniden başlatılması ya da ABD'nin bölgedeki varlığının, gelirin yüzde 20'sine kadar hizmet bedeli alabileceği bir "müteahhit bekçi" modeline dönüşmesi gerektiğini açıkça ifade ettiği aktarılıyor. Bu modelin, stratejik taahhütleri belirli fiyatlı ticari sözleşmelere dönüştürdüğüne dikkat çekiliyor.

el-Mayadin'in analizinde ise, İsrail rejiminin ABD'yi İran ile savaşa nasıl sürüklediği sorusu ele alınıyor. Haberde, bu savaşın sadece saldırgan doğası ve uluslararası hukukun açık ihlali nedeniyle değil, aynı zamanda ABD gibi bir süper gücün kendi çıkarlarına hiçbir perspektifi olmayan bir çatışmaya sürüklenme biçimiyle de çağdaş tarihin en tuhaf savaşlarından biri olduğu belirtiliyor.

New York Times'ın 7 Nisan tarihli ayrıntılı haberine ve Jonathan Swan ile Maggie Haberman'ın yakında çıkacak olan "Rejim Değişikliği: Donald Trump'ın Emperyalist Başkanlığının İçyüzü" adlı kitaba atıfta bulunan raporda, 11-26 Şubat 2026 tarihleri arasında Beyaz Saray Durum Odası'nda yapılan ve Netanyahu'nun İran rejimini devirmek için ortak operasyon planını görüşen gizli toplantıların ayrıntılarına yer veriliyor. Rapora göre, Netanyahu, Trump'ı bu savaşa itmek için yanlış ve yanıltıcı bilgiler sunmuş olabilir; bu iddianın başlangıçta kanıtlanması zor bir hipotez gibi görünse de, NYT haberinin bunu belgelediği ifade ediliyor.

Rus ve Çin medyası: Uluslararası yansımalar ve NATO'daki bölünme

Russia Today (RT) tarafından aktarılan değerlendirmeye göre, İran-ABD ilişkilerindeki mevcut durum, ne diplomasinin tam başarısı ne de müzakerelerin başarısızlığı olarak nitelendiriliyor; iki tarafın gerilim ve anlaşma arasında bir "gri bölgede" bulunduğu kaydediliyor. Amerikalı yetkililer müzakerelerde ilerleme ve Hürmüz Boğazı ile Lübnan'daki gerilimin azaldığından bahsetse de, Tahran ve Washington arasındaki güven seviyesinin hâlâ çok düşük olduğu ve herhangi bir kışkırtıcı eylem veya açıklamanın mevcut süreci durdurabileceği belirtiliyor.

RT'ye göre, şu anda müzakereler için yaklaşık 50 ila 60 gün daha sürebilecek geçici bir çerçeve oluşturulmuş durumda. ABD'nin bu fırsatı krizi yönetmek ve Hürmüz ile Lübnan cephesine ilişkin endişeleri azaltmak için kullandığı, İran'ın ise zaman kazanarak yaptırım baskısını hafifletmeye ve Washington'un taahhütlerine bağlılık konusundaki ciddiyetini test etmeye çalıştığı ifade ediliyor. Haberde, Hürmüz Boğazı'nın artık İran-ABD ilişkilerini ölçen en önemli gösterge haline geldiği, ancak iki tarafın deniz güvenliğini sağlamak için bir mekanizma kurmaktan bahsetmesine rağmen, gemilerin fiili durumu hakkındaki çelişkili anlatımların belirsizliğin devam ettiğini gösterdiği vurgulanıyor.

RT ayrıca, İsrail faktörünün müzakereler üzerindeki en önemli etkenlerden biri olduğunu ve Lübnan, Hizbullah ve İsrail'in kuzey sınır güvenliği ile ilgili konuların Tahran-Washington görüşmelerinin seyrini etkileyebileceğini belirtiyor. İran'ın nükleer programı meselesi ve ülke içinde artan sert tutumların da kalıcı bir anlaşmaya ulaşmayı zorlaştırdığı kaydediliyor. Sonuç olarak, İran ve ABD arasındaki iletişim kanallarının hâlâ açık olduğu ve anlaşma fırsatının kaybolmadığı, ancak kalıcı bir anlaşmanın, iki tarafın siyasi mesajları aşarak tavizler ve pratik kararlara yönelmelerini gerektireceği; bunun henüz net bir işaretinin görülmediği ifade ediliyor.

İzvestiya gazetesinin aktardığına göre, NATO Zirvesi, ittifak üyeleri arasında, özellikle ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü son savaş olmak üzere uluslararası krizlerle nasıl başa çıkılacağı konusundaki anlaşmazlıkların her zamankinden daha belirgin hale geldiği bir ortamda gerçekleşiyor. Gazeteye göre, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Washington ile Avrupalı müttefikler arasındaki anlaşmazlıkları yöneterek ittifak içindeki bölünmelerin derinleşmesini önlemeye çalışıyor.

Haberde, İran'ın Washington zirvesindeki istişarelerin en önemli eksenlerinden biri haline geldiği belirtiliyor. ABD, İran'a yönelik son askeri operasyonu Batı'nın gücünün ve birliğinin bir işareti olarak sunmaya çalışsa da, birçok Avrupa ülkesinin Tahran ile gerilimin yayılmasının sonuçları konusunda endişelerini dile getirdiği ifade ediliyor. Bu ülkelere göre, çatışmaların herhangi bir şekilde tırmanması, Avrupa'nın enerji güvenliğini, Orta Doğu'nun istikrarını ve ekonomik çıkarlarını tehlikeye atabilir. İzvestiya, Hürmüz Boğazı meselesi ve enerji nakil hatlarının güvenliğinin NATO üyelerinin temel endişelerinden biri olmaya devam ettiğini, Avrupalı ülkelerin İran ile gerilimin devam etmesinin petrol ve gaz ihracatını aksatacağından ve Avrupa kıtası üzerindeki ekonomik baskıyı artıracağından endişe duyduğunu belirtiyor. Gazete, İran'ın nükleer programı meselesinin hâlâ Batı'nın gündeminde olduğu, ancak nasıl ele alınacağı konusunda NATO üyeleri arasında tam bir fikir birliği bulunmadığı sonucuna varıyor.

İzvestiya ayrıca, İran'a karşı yürütülen son savaşın, NATO'nun Orta Doğu krizleri karşısında birleşik bir tutum alma yeteneğinin sınırlamalarını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtiyor. NATO liderleri görünüşte birlik vurgusu yapsa da, İran, ABD ile ilişkiler ve bölgesel krizlerin yönetimi konusundaki görüş ayrılıklarının devam ettiği ve önümüzdeki dönemde ittifakın temel zorluklarından biri haline gelebileceği kaydediliyor.