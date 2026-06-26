Hamas: Gazze'de insani felaket derinleşiyor, soykırım hiç durmadı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının ve ablukanın devam ettiği bir ortamda, Hamas tarafından yapılan açıklamada bölgedeki insani durumun "felaket" boyutlarına ulaştığı ifade ediliyor. Filistin merkezli haber kaynaklarının aktardığına göre, Hamas yönetimi, Gazze halkının gıda kıtlığı, temiz suya erişimde kesintiler, sağlık sisteminin çöküşü, eğitimin durması ve barınma krizinin yanı sıra çevresel ve ekonomik yıkımla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Açıklamada, tüm bu unsurların İsrail tarafından "açlık, mahrum bırakma ve hedefe yönelik yıkım" araçlarıyla kasıtlı olarak uygulandığı öne sürüldü.

Hamas'ın açıklamasına göre, insani yardım kuruluşlarının çabalarına karşın bölgeye ulaşan yardım miktarı, iki milyonu aşkın nüfusun asgari ihtiyaçlarının çok gerisinde kalıyor. Bu durumun temel nedeninin, İsrail tarafından yardımların girişi ve dağıtımı üzerinde uygulanan kısıtlamalar olduğu belirtiliyor. Sınırlı yardım girişinin, işgal ve saldırgan politikaların yol açtığı felaketin yalnızca bir yönünü hafiflettiği, asıl çözümün ise saldırıların tamamen durdurulması ve ablukanın kaldırılması olduğu ifade ediliyor.

Hamas tarafından yapılan açıklamada, yaşanan insani felaketin tüm sorumluluğunun doğrudan İsrail ile ABD'ye ait olduğu kaydedilirken, yardım çalışmalarını sabote etme ve işgalcilerin gündemine hizmet etme girişimleri de kınandı. Açıklamada, Arap ve İslam ülkeleri, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara yasal ve insani sorumluluklarını yerine getirme, soykırım niteliğindeki savaşı derhal durdurma, ablukayı kaldırma, tüm geçiş noktalarını açma ve Gazze'nin yeniden inşası için harekete geçme çağrısı yinelendi.

Uluslararası kuruluşlardan Gazze'deki duruma ilişkin veriler

Birleşmiş Milletler (BM) ve bağlı kuruluşlarının saha gözlemlerine dayanan raporları, Hamas'ın açıklamalarını destekler nitelikte veriler sunuyor. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından aktarılan bilgilere göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yerinden edilen yaklaşık 1,7 milyon kişinin (nüfusun yaklaşık yüzde 80'i) son derece kötü koşullarda yaşadığı doğrulandı. Dujarric'in açıkladığı bulgulara göre, yerinden edilenlerin büyük çoğunluğunun temel insani ihtiyaçlara erişimde ciddi sıkıntı yaşadığı, sağlık hizmetlerinin zayıfladığı, su temininde kesintiler olduğu ve genel güvenlik koşullarının kötüleştiği kaydedildi.

BM verilerine göre, en az 59 bin barınağın her birinde 8'den fazla kişinin yaşadığı, yaklaşık 39 bin kişinin ise açık alanda uyumak zorunda kaldığı belirtiliyor. Yaklaşık 600 bin kişinin yeterli içme suyuna erişemediği, alanların yarısında drenaj sistemi bulunmadığı ve barınma alanlarının yüzde 80'inde kemirgen istilası görüldüğü aktarıldı. Ayrıca yaklaşık 250 bin kişinin kaldığı 250'ye yakın noktada patlayıcı madde kaynaklı olayların bildirildiği ifade edildi. Sivillerin topçu ateşi, hava saldırıları ve silahlı çatışmalar nedeniyle ciddi risk altında olduğu vurgulandı.

UNICEF Sözcüsü James Elder'ın aktardığı bilgilere göre ise, Ekim 2025'ten bu yana devam eden "sözde ateşkes" sürecinde 260'tan fazla çocuğun öldürüldüğü bildirildi. Elder, ateşkesin "acımasız ve ölümcül bir yanılsama" olduğunu belirterek, her gün ortalama bir çocuğun hayatını kaybettiğini ve çocukların yeterli ve doğru besinleri alamadığını kaydetti. Elder, su sisteminin tamamen harap durumda olduğunu ve onarım için gerekli malzemelerin girişinde ciddi kısıtlamalar bulunduğunu da sözlerine ekledi. Elder, Gazze'deki 10 evden 9'unun hasar gördüğünü veya yıkıldığını, aynı şekilde 10 hastane ve okuldan 9'unun da kullanılamaz durumda olduğunu belirtti.

Uluslararası toplumdan tepkiler ve çağrılar

Uluslararası toplumdan da Gazze'deki insani duruma ilişkin kaygıları dile getiren açıklamalar geliyor. İsviçre hükümeti tarafından yapılan paylaşımda, Gazze'deki insani durumun "felaket boyutunda" olduğu ve kış şartlarının bu durumu daha da kötüleştirdiği ifade edildi. İngiltere, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, Japonya, Norveç, İsveç ve İsviçre dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada ise, Gazze'ye insani yardım erişimindeki kısıtlamaların kaldırılması ve uluslararası kuruluşların faaliyet göstermesine olanak tanınması çağrısında bulunuldu.

Tüm bu veriler ve uluslararası çağrılar, Hamas'ın insani felakete ilişkin uyarılarını teyit ederken, bölgedeki krizin acil ve somut müdahale gerektirdiğine dikkat çekiliyor. BM ve UNICEF gibi kuruluşların raporları, Gazze'deki yaşam koşullarının her geçen gün daha da ağırlaştığını gösteriyor.